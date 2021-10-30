МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе показал, что ее промышленность оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в преддверии открывающейся в Глазго международной конференции по климату COP26. В Кремле заявили о неизбежности отказа от "нефтяной иглы"

По словам Патрушева, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) недостаточно для обеспечения нормального функционирования экономики.

"Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции", – сказал секретарь Совбеза в интервью "Комсомольской правде".

Он напомнил, что энергетический кризис, например, заставил Великобританию возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A, а после этого крупный оператор королевства группа Drax решила увеличить объемы энергогенерации за счет угля.

Каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", отвечающую требованиям Парижского соглашения по климату, отметил Патрушев. В ней использование ВИЭ не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности, подчеркнул он.

Говоря о национальных подходах к экологически чистой энергии, Патрушев подчеркнул, что Россия, будучи одним из передовых производителей атомной энергии в мире, выступает за развитие этого "зеленого" вида генерации как альтернативы станциям на ископаемом топливе.

"С учетом всей производственной цепочки от добычи сырья до производства электроэнергии атомная станция выбрасывает в атмосферу почти в 70 раз меньше CO2, чем угольные ТЭС. И в три раза меньше, чем даже "зеленая" солнечная энергетика", — сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

"Отработанное же ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века", — добавил секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что Россия является одним из передовых производителей атомной энергии в мире. По его словам, РФ "выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках".