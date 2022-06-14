МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что не видит смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов, нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА). ЕК обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС 17 июня

Симсон считает, что замена рссийских энергоресурсов на газ, нефть и уголь откуда-то еще поставит под угрозу цели Евросоюза по декарбонизации, а также в этом не будет экономического смысла. Поэтому план RepowerEU сосредеточен на "развитии возможностей для возобновляемой энергетики в системе" сообщества, отметила еврокомиссар.Кроме того, еврокомиссар заявила, что Евросоюз может сократить спрос на нефть и газ в 2022 году на 5%.

"Энергоэффективность и экономия энергии являются самыми быстрыми путями для укрепления нашей энергетической безопасности, а также помощью в снижении цен и сокращении выбросов", — подчеркнула Симсон.

Еврокомиссия приняла коммюнике по экономии энергии в Евросоюзе для помощи странам-участницам в создании наилучшего варианта "за счет добровольного изменения поведения", сообщила еврокомиссар.