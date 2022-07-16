МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Министерство инфраструктуры Молдавии разработало проект, который упростит процедуру установки фотоэлектростанций, чтобы граждане могли экономить. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну. Додон: Россия никогда не выдвигала условий для поставок газа в Молдавию

По его словам, команда министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии представила законопроект, который поспособствует упрощению процедуры подключения, установки и ввода в эксплуатацию фотоэлектростанций для бытовых потребителей. Это поможет гражданам подготовиться к зимею

Отмечается, что сроки получения необходимых документов сократятся, самих извещений и разрешений станет меньше. При оформлении заявки на подключение оператор распределительной сети включит в технические условия максимально выгодное и дешевое техническое решение.

Бытовым потребителям не нужно будет получать градостроительный сертификат и разрешение на строительство, отпадает необходимость в разработке проекта технического исполнения и прохождении этапов экспертизы. Кроме того, граждане получат возможность использовать избыточную электроэнергию, вырабатываемую в основном в летний период, для целей отопления зимой, что снижает потребление природного газа.