МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Германия продолжает наращивать темпы закачки подземных хранилищ газа (ПХГ), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Ветрогенерация в ЕС достигла максмума с мая

Средний уровень заполненности немецких "подземок" на 17 июля составляет 65,06%, за день показатель вырос на 0,25 процентного пункта по сравнению с 0,2, 0,05 и 0,08 процентного пункта в предшествующие дни, следует из данных GIE. Сейчас в них более 15 миллиардов кубометров газа.

Германия перешла к более активному отбору из хранилищ после остановки ключевого газопровода в регион — "Северного потока" — на плановое техобслуживание, которое продлится до 21 июля. Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что Германия 12 июля — впервые за четыре месяца, с 4 апреля — перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.

Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне. "Газпром" сообщил, что подаёт газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объёме 41,7 миллиона кубометров (41,5 миллиона накануне). На уровне около 40–42 миллионов показатель держится с конца мая.

Прокачка "Газпрома" по "Северному потоку" и газотранспортной системе Украины снизилась с мая-июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" — второй вход для транзита газа в Европу — не ведутся. Украина с 11 мая прекратила через неё приём, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поставки по "Северному потоку" с 16 июня упали до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Однако Канада решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждёт от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.

Ветрогенерация тем временем в Европе снижается второй день и опускается до уровня июльских минимумов, следует из данных WindEurope.

Объём выработки ветровой энергии в Евросоюзе рос шесть дней подряд, с отметки 7,5% в прошлый понедельник до 14,5% в субботу, однако в воскресенье опустился до 11,1%, а накануне — до 8,4%, что близко к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.