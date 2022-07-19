Правительство Польши планирует выплачивать компенсации за дорогой уголь
Правительство Польши планирует выплачивать компенсацию в 640 тысяч долларов за дорогой уголь
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Правительство Польши намерено выплачивать гражданам по три тысячи злотых (около 640 тысяч долларов) в качестве компенсации за дорогой уголь. Об этом говорится в распространенном законопроекте.
В случае его принятия, "единовременная выплата в размере 3 тысяч злотых" будет предоставляться домашним хозяйствам, где основным источником отопления является печь на топливе, "содержащим не менее 85% каменного угля".
Отмечается, что данная мера поспособствует обеспечению поддержки большой группы польских домохозяйств в части расходов, связанных с ростом цен на рынке энергии, включая стоимость топлива.