МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Правительство Польши намерено выплачивать гражданам по три тысячи злотых (около 640 тысяч долларов) в качестве компенсации за дорогой уголь. Об этом говорится в распространенном законопроекте. Моравецкий: Польша скоро столкнется с проблемой доступности угля

В случае его принятия, "единовременная выплата в размере 3 тысяч злотых" будет предоставляться домашним хозяйствам, где основным источником отопления является печь на топливе, "содержащим не менее 85% каменного угля".

Отмечается, что данная мера поспособствует обеспечению поддержки большой группы польских домохозяйств в части расходов, связанных с ростом цен на рынке энергии, включая стоимость топлива.