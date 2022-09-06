МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не в состоянии определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

"Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать… за военной операцией в регионе…, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала", — отметил Гросси в интервью телеканалу CNN.

Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.