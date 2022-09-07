МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Впечатление, что идея МАГАТЭ о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС пока рыхлая, сырая, но ее вектор заслуживает внимания, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Путин прокомментировал отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"У меня впечатление такое, что пока эта идея рыхлая, сырая, но ее вектор представляется заслуживающим внимания. В своем докладе в последнем пункте гендиректор сказал, что нужны промежуточные меры, чтобы снизить ядерную угрозу. И эта идея — зона защиты эксплуатационной и ядерной безопасности на ЗАЭС — как раз представляет собой попытку нащупать какие-то более предметные шаги в плане укрепления ядерной безопасности на этом объекте. То есть установка совершенно правильная, мы ее разделяем. Но, как говорят англосаксы, дьявол всегда в деталях. Нужно получше посмотреть, что за этим стоит", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Также он отметил, что главный недостаток доклада — то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции.

"Хотя конечно же сотрудники МАГАТЭ, побывав на этой станции, сейчас у них там два человека остались, вплоть до ротации где-то в конце сентября, видимо, они отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели миссию по ее территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.

Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.