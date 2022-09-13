ВЕНА, 13 сен — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС. Путин и Шольц провели телефонные переговоры

"Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Резервная линия стала доступной для ЗАЭС после ремонта распределительного устройства на близлежащей ТЭЦ. Несколько дней назад в результате обстрела ТЭЦ была повреждена, город Энергодар лишился электроснабжения.

После ремонта сейчас электричество начало подаваться в часть домов. Сама ТЭЦ пока не работает, но распределительное устройство "может быть использовано для доступа к электроэнергии из украинской сети", сообщает агентство.

Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС "остается неустойчивой", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, обстрелы продолжаются на отдалении от станции, все четыре основные внешние линии электропередачи ЗАЭС отключены.

В рамках продолжающейся поддержки ядерной безопасности Украины под руководством МАГАТЭ в страну прибыла вторая крупная партия помощи, включая средства радиационного контроля и средства индивидуальной защиты, предоставленные Венгрией, Румынией и Испанией, добавил глава агентства. Поставка на Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС Украины, а также в регулирующий орган страны и ее государственную аварийную службу была организована через Сеть реагирования и помощи (RANET) МАГАТЭ.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.