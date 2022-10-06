БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале. Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

ЕС в четверг ввел восьмой пакет антироссийских санкций, куда вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций.

"ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", — говорится в документе.

Санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них.

Ранее ЕС ввел санкции на ряд услуг, в том инжиниринговых и информационных, для российских компаний.