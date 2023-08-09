МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство и АФК "Система" подписали соглашение о намерениях в отношении развития в России водородной энергетики, сообщил кабмин. Власти Молдавии денонсировали соглашения с СНГ в области энергетики

"Правительство и ПАО АФК "Система" заключили соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики. Документ подписали заместитель председателя правительства Александр Новак и президент АФК "Система" Тагир Ситдеков", — говорится в сообщении.