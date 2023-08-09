2023-08-09T10:40:31+03:00
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2023
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Правительство и АФК "Система" подписали соглашение по водородной энергетике
Альтернативная энергетика
Новости
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. Правительство и АФК "Система" подписали соглашение о намерениях в отношении развития в России водородной энергетики, сообщил кабмин. "Правительство и ПАО АФК "Система" заключили... ПРАЙМ, 09.08.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, россия, правительство рф, афк "система", водородная энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство и АФК "Система" подписали соглашение о намерениях в отношении развития в России водородной энергетики, сообщил кабмин.
"Правительство и ПАО АФК "Система" заключили соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики. Документ подписали заместитель председателя правительства Александр Новак и президент АФК "Система" Тагир Ситдеков", — говорится в сообщении.