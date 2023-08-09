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В Болгарии разрешили АЭС "Козлодуй" получать оборудование из России
Альтернативная энергетика
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Правительство Болгарии разрешило АЭС "Козлодуй" получать из России необходимое оборудование для планового годового ремонта шестого энергоблока станции, сообщает Болгарское... ПРАЙМ, 09.08.2023
энергетика, альтернативная энергетика, новости, болгария, россия, аэс "козлодуй", ремонт, оборудование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство Болгарии разрешило АЭС "Козлодуй" получать из России необходимое оборудование для планового годового ремонта шестого энергоблока станции, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНР).
Европейский регламент ограничивает услуги и поставки от российских компаний из-за конфликта на Украине. Однако для атомных объектов Брюссель предоставил право на исключения из ограничительных мер.
Как сообщает издание "Дневник", в данном случае речь идет о поставке внутренних детекторов реактора и асинхронных двигателей, трубчатого электронагревателя для объемного компенсатора, трансформаторов тока и других специфических запасных частей.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают построенные СССР пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.