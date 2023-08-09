МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство Болгарии разрешило АЭС "Козлодуй" получать из России необходимое оборудование для планового годового ремонта шестого энергоблока станции, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНР). СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против "Росатома"

Европейский регламент ограничивает услуги и поставки от российских компаний из-за конфликта на Украине. Однако для атомных объектов Брюссель предоставил право на исключения из ограничительных мер.

Как сообщает издание "Дневник", в данном случае речь идет о поставке внутренних детекторов реактора и асинхронных двигателей, трубчатого электронагревателя для объемного компенсатора, трансформаторов тока и других специфических запасных частей.

Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают построенные СССР пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.