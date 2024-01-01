МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из ветра в Евросоюзе в 2023 году составила в среднем 17,1% в общем объёме, следует из расчётов РИА Новости на основе данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. В Молдавии оценили последствия закупки электроэнергии только у Румынии

Производство энергии ветряными электростанциями в течение года было неравномерным. Если в январе среднемесячный показатель чуть превышал 20%, то в июне опустился более чем вдвое. Затем три месяца — до сентября — держался вблизи 13%, а в середине осени преодолел порог в 20% и оставался выше этого уровня до конца года.

Максимальный за год среднемесячный показатель был достигнут в декабре — 23,8%.Лучший недельный показатель также был зафиксирован в последний месяц года — 31%, а худший — в конце июня, когда объём выработки резко опустился до 8%. В отдельные периоды средние за неделю показатели демонстрировали то рост, то снижение сразу на 10%.

Год ветрогенерация завершила самым высоким за несколько лет среднесуточным показателем — 37,6%. Максимум был достигнут 22 декабря.

Объём ветрогенерации в Европе влияет на потребление газа и его биржевую стоимость. Погодный фактор — тёплая ветреная погода — приводит к снижению в регионе спроса на голубое топливо и падению газовых котировок.

Так, в течение года ветер удовлетворял 17% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах – ещё больше: в Дании – примерно 44%, Ирландии – 31%, Португалии – 26%, Испании – 24%, Германии – 23%. При этом в 2022 году ветер удовлетворял 15% потребностей Европы в электроэнергии.