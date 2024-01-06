МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Суточная выработка электроэнергии из ветра в ЕС опустилась с примерно 30% в общем объёме в первые дни января до отметки ниже 20%, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Европа ускорила суточные темпы отбора из газохранилищ

Ветрогенерация в ЕС снижается второй день подряд. Выработка ветровых электростанций 5 января составила 19,3% в общей выработке электроэнергии после 20,3% в предыдущий день. При этом в первые дни января показатель держался вблизи 30% в общем объёме.

Средний за прошедшую неделю показатель составил 29,6%, за декабрь — 17,3%.

Объем ветрогенерации в Европе влияет на потребление газа и его биржевую стоимость.

Расчетная цена ближайших (февральских) газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF за неделю выросла c 347,2 доллара за тысячу кубометров в понедельник до 390,5 доллара в пятницу.

В течение года ветер удовлетворял 17% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах ещё больше: в Дании — примерно 55%, Ирландии — 34%, Великобритании — 28%, Португалии и Германии – по 26%, Испании — 25%. При этом в 2022 году ветер удовлетворял 15% потребностей Европы в электроэнергии.