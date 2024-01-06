2024-01-06T14:36:01+03:00
2024-01-06T14:36:01+03:00
2024-01-06T14:36:01+03:00
2024
https://1prime.ru/alternative/20240106/842738709.html
Ветрогенерация в ЕС взяла курс на снижение
Альтернативная энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Суточная выработка электроэнергии из ветра в ЕС опустилась с примерно 30% в общем объёме в первые дни января до отметки ниже 20%, следует из данных Европейской ассоциации ветровой... ПРАЙМ, 06.01.2024
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, мировая экономика, новости, ес, энергетика, ветрогенерация
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/47/834164754.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/47/834164754.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/47/834164753.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/47/834164753.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/47/834164741.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83416/47/834164741.jpg
https://1prime.ru/gas/20240106/842738505.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Суточная выработка электроэнергии из ветра в ЕС опустилась с примерно 30% в общем объёме в первые дни января до отметки ниже 20%, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope.
Ветрогенерация в ЕС снижается второй день подряд. Выработка ветровых электростанций 5 января составила 19,3% в общей выработке электроэнергии после 20,3% в предыдущий день. При этом в первые дни января показатель держался вблизи 30% в общем объёме.
Средний за прошедшую неделю показатель составил 29,6%, за декабрь — 17,3%.
Объем ветрогенерации в Европе влияет на потребление газа и его биржевую стоимость.
Расчетная цена ближайших (февральских) газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF за неделю выросла c 347,2 доллара за тысячу кубометров в понедельник до 390,5 доллара в пятницу.
В течение года ветер удовлетворял 17% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах ещё больше: в Дании — примерно 55%, Ирландии — 34%, Великобритании — 28%, Португалии и Германии – по 26%, Испании — 25%. При этом в 2022 году ветер удовлетворял 15% потребностей Европы в электроэнергии.