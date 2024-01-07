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2024-01-07T04:44:20+03:00
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Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива
Альтернативная энергетика
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Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного... ПРАЙМ, 07.01.2024
энергетика, альтернативная энергетика, новости, великобритания, атомная энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов нового поколения, сообщается на сайте британского правительства.
"Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит программу высокотехнологичного ядерного топлива HALEU… правительственное финансирование поддержит отечественное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) — специального топлива, необходимого для работы нового поколения ядерного реакторов", — говорится в заявлении.
Отмечается, что, запустив собственное производство HALEU, Великобритания надеется потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида топлива на продажу.