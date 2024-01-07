МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов нового поколения, сообщается на сайте британского правительства. Британия и США договорились о партнерстве в сфере термоядерной энергии

"Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит программу высокотехнологичного ядерного топлива HALEU… правительственное финансирование поддержит отечественное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) — специального топлива, необходимого для работы нового поколения ядерного реакторов", — говорится в заявлении.

Отмечается, что, запустив собственное производство HALEU, Великобритания надеется потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида топлива на продажу.