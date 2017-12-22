Туда и обратно: путешествие капиталов российских олигархов

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Решение властей РФ помочь отечественным олигархам за счет выпуска еврооблигаций вполне естественно, это наиболее выгодный инструмент для репатриации капиталов с учетом новых надвигающихся санкций. Тем не менее, эта помощь может грозить казне риском дефицита, а государству – задержкой повышения рейтинга, предупреждают эксперты.

Еще в начале декабря агентство Рейтер сообщало, что, испугавшись угрозы введения американских санкций, богатые россияне попросили помощи у правительства: они предложили выпустить облигации государственного валютного займа, чтобы вернуть выведенные ранее за рубеж капиталы. Сообщалось, что облигации будут иметь более высокую доходность, чем банковские валютные депозиты, и будут более ликвидными, чем евробонды, причем их владельцы смогут оставаться анонимными.

Вчера президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить выпуск уже в следующем году специальных валютных гособлигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сразу сообщил, что механизм будет представлен в виде евробондов без увеличения запланированного объема внешних заимствований.

Сегодня же Силуанов заявил, что объем внешних займов в 2018 году может превысить запланированные 3 миллиарда долларов в случае повышенного спроса на бумаги со стороны российских инвесторов. При этом, по его словам, Минфин при размещении евробондов будет отдавать приоритет российским инвесторам, но не продаст им весь выпуск. "Это будет обычный инструмент — наши евробонды, которые мы выпускаем. Мы ничего не хотим менять", — подчеркнул министр. По данным агентства "Прайм", евробонды будут номинированы в долларах.

Все адекватно, спрос есть

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко отмечает, что спрос на российские евробонды есть, как у локальных, так и в внешних инвесторов. "Прошлым летом выпуск Russia-27 разобрали как горячие пирожки, поскольку доходность по этому выпуску была 4,5% годовых, а ставка репо - в районе 1,5%", - напоминает он.

С ним соглашается главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах и добавляет, что еврооблигации – вполне естественный выбор. "Еврооблигации представляют из себя наиболее адекватный юридический инструмент для реализации капиталов, не вложенных в "заводы, газеты и пароходы", в том числе и с точки зрения возможных санкционных ограничений", - говорит он.

По мнению главы департамента операций с долговыми инструментами "БКС Глобал Маркетс" Алексея Виноградова, доллар был выбран, потому что он является общепринятой мировой валютой, используемой для сбережения капитала. "Именно в ней номинированы капиталы российского происхождения", - замечает он, добавляя, что, в принципе, выпускаемые облигации могут быть номинированы в любой валюте. Также, отмечает Виноградов, если по облигациям будет начисляться купонный доход, то покупатели смогут получать проценты.

Специально ничего делать не стоит

Выпуск же специальных рублевых облигаций для репатриации валютных активов особого смысла не имеет, считает Табах. "При желании можно и ОФЗ купить", - говорит он, напоминая заявление Силуанова о том, что новые облигации по доходностям не будут сильно отличаться от обычных евробондов. "Иначе их выпускать невыгодно для государства", - объясняет эксперт. "Хотя ставка может быть либо рыночной, либо любой", - иронизирует Виноградов.

К тому же за год конъюнктура рынка поменялась, добавляет Ващенко. "Сейчас привлечение в долларах стало дороже, более 2%, а на новогодние каникулы - около 3,7%. Поэтому интерес к евробондам резко сократился", - говорит Ващенко. По его словам, интерес вернется, только если рубль будет слабеть, ставки по рублевым бумагам продолжат снижение, или если доходность долларовых бумаг будет расти. Это может произойти, если ФРС продекларирует трехкратное повышение ставки в 2018 году. "Учитывая все эти факторы, инвесторы проявят интерес, если доходность будет в районе 4,5-5,0", - отмечает он.

С другой стороны, Минфин вряд ли захочет занимать так дорого, продолжает Ващенко. "Бюджет сверстан, угрозы его дефицита нет, необходимости растить внешний долг тоже. Долговая нагрузка сейчас около 18% к ВВП, и ее увеличение может задержать повышение рейтинга РФ", - объясняет он, добавляя, что в этой связи вопрос выпуска валютных облигаций непростой, он еще будет обсуждаться. До этого еще предстоит погасить выпуск Russia-18 объемом порядка 3,5 миллиарда долларов, заменой которому может стать пилотный выпуск валютных ОФЗ, говорит аналитик.

По его мнению, если размещение в 2018 году пройдет успешно, то впоследствии программу могут расширить. "Полагаю, что объем заимствований в ближайшие 2 года не превысит 10 миллиардов долларов", - добавляет Ващенко.

Дьявол в деталях

Табах считает, что сейчас ключевой вопрос заключается в том, будет ли выпуск этих облигаций совмещен с какой-то амнистией капитала и анонимностью – как минимум при первичном размещении. "А эти детали пока неизвестны. Без этого они станут просто еще одним выпуском суверенного долга в рамках программы внешних заимствований", - заключает он.

В законе о бюджете на 2018 год заложен предельный объём внешних займов на уровне 7 миллиардов долларов, из них Минфин планировал привлечь на рынке 3 миллиарда долларов за счёт размещения нового выпуска бумаг и ещё 4 миллиарда долларов обменять старые выпуски на новые.