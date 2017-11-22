Российская фармацевтика ищет рецепты для роста

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Николай Кузнецов. Российский фармацевтический рынок не оправдал надежд участников в 2017 году, рынок рос неплохими темпами, но в основном за счет увеличения цен, а не продаж.

Если в прошлом кризисном году потребители экономили на дешевых, но менее необходимых лекарствах, но покупали нужные, хоть и более дорогие, то в 2017 году, несмотря на общее оживление в экономике, позитивных сдвигов в отрасли не произошло. Эксперты отмечают, что граждане в принципе стали меньше покупать лекарств.

"У рынка нездоровый рост. Основной вклад вносит рост цен на лекарства, чьи цены не регулирует государство", - заявил Прайму заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков.

По данным RNC Pharma, общий объем рынка в денежном выражении вырастет по итогам года на 9,4% - до 1,3 триллиона рублей. Однако розничная продажа лекарств выросла в уходящем году на 8,4% в деньгах и на 2,7% - в упаковках.

"Достаточно неплохо год начинался для рынка. Все ожидали его стабильного развития. Начиная с лета ситуация начала ухудшаться. Да, летом происходит сезонный спад продаж. Но осенью ожидаемого восстановления спроса не произошло. И сейчас идет стагнация рынка, о развитии говорить сложно", - заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Причин для заметного оживления рынка в следующем году эксперты пока не видят, а новации в законодательстве и ограничения, которые сейчас обсуждают власти, могут привести к дополнительным издержкам производителей и еще больше подстегнуть рост цен на лекарства.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

В уходящем году на фармацевтическом рынке начался эксперимент по маркировке лекарств, который, очевидно, будет иметь долгоиграющие последствия для всей российской фармацевтики. Его первый этап проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в шести регионах России, в нем участвуют несколько крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, производителей и аптечных сетей.

В рамках эксперимента каждая упаковка участвующих в нем лекарств должна получить специальную марку, по которой производители смогут отследить движение своих продуктов в рознице, а потребители – проверить подлинность лекарств.

Власти уже признали эксперимент успешным: благодаря ему в России, по данным Росздравнадзора, в текущем году выявлены преступления в сфере обращения лекарственных средств на сумму около 100 миллионов рублей. Поэтому через год – к 31 декабря 2018 года маркировка станет обязательной для всех произведенных в России лекарств. Однако мера, которая призвана защитить легальный рынок лекарств, нравится далеко не всем его участникам.

"Стабильно работающая система на сегодня не готова. Есть нерешенный вопрос по обратной логистике, нет обратной связи. Ни один производитель не смог в режиме онлайн отследить движение своей упаковки", - жаловался глава АРФП Виктор Дмитриев во время "круглого стола" в Госдуме по маркировке.

Кроме того, непонятно, что будет с препаратами, выпущенными до введения маркировки: срок годности некоторых из них не истечет к 2019 году. Эксперты ожидают, что власти не станут единовременно запрещать оборот таких препаратов.

ВОПРОС В ЦЕНЕ

Большинство российских производителей считает, что маркировка всех лекарств избыточна и экономически неоправданна. Главы десяти компаний направили обращение в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором отмечали, что введение маркировки "гарантированно приведет к существенному росту себестоимости лекарственных препаратов, в первую очередь низкого ценового сегмента, в том числе входящих в перечень ЖВНЛП". Одним из последствий также может стать снятие многих наименований с производства ввиду нерентабельности.

Минздрав готов прислушаться к замечаниям: глава министерства Вероника Скворцова готова допустить, что обязательная маркировка коснется в первую очередь дорогостоящих медикаментов, а для лекарств дешевле 50 рублей за упаковку требование могут отложить до первого полугодия 2019 года, но не отменят. По ее словам, под проект уже создано все необходимое программное обеспечение, 610 организаций уже участвуют в нем.

Производители также боятся затрат, которые им потребуются на покупку специального оборудования – по оценке экспертов, некоторым крупным компаниям это может стоить около 1 миллиарда рублей. Минпромторг обещал субсидировать производителям эти затраты в следующем году, предусмотрев на это 1,5 миллиарда рублей.

По словам Беспалова из RNC Pharma, производители все равно будут закладывать дополнительные расходы в себестоимость препаратов, и это добавит 2-3 процентных пункта роста ценам на лекарства в следующем году, по его расчетам без учета инфляции.

СТРАСТИ ПО ГОМЕОПАТИИ

Внимание широкой общественности в 2017 году привлек скандал, который разразился в Российской академии наук из-за доклада комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, в котором гомеопатия была признана лженаукой. Ученые рекомендовали Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях и не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи.

Главный принцип гомеопатии - "Подобное лечится подобным". Суть этого метода в том, что пациент принимает сверхмалые дозы препаратов, которые в больших дозах вызывают проявления этой же болезни или ее симптомов у здоровых людей.

По данным аналитического агентства DSM Group, в России доля гомеопатических препаратов в рознице составляет 0,87% от всех лекарств. В прошлом году она составляла 1,06%.

Французской производитель Boiron представил совместное исследование с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому практически каждый пятый россиянин применял гомеопатические средства. При этом даже среди использовавших гомеопатию далеко не все доверяют такому методу, а продажи препаратов падают второй год подряд.

По итогам 10 месяцев уходящего года продажи гомеопатических препаратов упали на 6,9% в денежном выражении (до 6,33 миллиарда рублей), а в упаковках – на 4,7% (до 14,8 миллиона упаковок). Для сравнения, в 2016 году продажи упали на 6,3% в денежном выражение, а в упаковках - на 13,1%.

"Спор вокруг гомеопатических лекарств касался только профессиональной сферы. На потребителях это почти не сказалось. Более того, было высокое давление со стороны групп, которые заинтересованы в продажах таких лекарств. Поэтому сотрудники РАН оказались в непростой ситуации, несмотря на то, что гомеопатические препараты не обладают доказательной базой их эффективности", - отмечает Беспалов.

Минздрав не стал спешить с решением и, возможно, еще вернется к этой теме в 2018 году. В министерстве признают, что гомеопатия в той или иной степени разрешена в большинстве стран мира. При этом один из авторов нашумевшего меморандума РАН был уволен с работы после публикации документа, по его собственным словам – из-за действий гомеопатического лобби.

ПЛАНЫ НА ЭКСПОРТ

Минпромторг в текущем году заявил, что программа развития фармацевтической отрасли в России ("Фарма – 2020") если не выполнена по всем показателям, то вплотную к ним приблизилась. Согласно программе, доля продукции отечественного производства на фарма-рынке к 2020 году должна вырасти в денежном выражении до 50% (с 20% в 2009 году), при этом в 2018 году в России должны производиться 90% жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

По данным Минпромторга, эта доля отечественных ЖНВЛП на российском рынке в 2017 году уже доведена почти до 84%. Сейчас в этот перечень входят 699 лекарств.

Формально показатель почти выполнен. Но это не значит, что все эти лекарства полностью производят российские компании, отмечают эксперты. Иностранные компании могли просто перенести производство своих препаратов в Россию, а все необходимые исследования и разработки все равно по-прежнему проводить за рубежом.

Кроме того, в стоимостном выражении доля таких лекарств намного меньше из-за их низких цен, которые регулируются государством. "Да, эти наименования лекарств есть на рынке, но это не значит, что у них большие физические объемы. Некоторые лекарства очень трудно найти", - сказал Беспалов из RNC Pharma.

Тем не менее, Минпромторг пишет новую программу до 2030 года, куда закладывает уже более амбициозные задачи: министерство хочет развивать в России производство инновационной продукции, которая пойдет на экспорт, а для этого нужны собственные научные исследования в этой сфере.

"Компания, которая хочет заниматься глобальными разработками, не может ориентироваться только на внутренний рынок. Нельзя развивать экспорт без производства фармсубстанций в стране", - считает Беспалов.

ДОКТОР НА ЭКРАНЕ

С Нового года в России получит легальный статус телемедицина: врачи смогут официально консультировать больных по телефону или видеосвязи. По закону, который вступает в силу 1 января 2018 года, врач должен будет очно провести первичный диагноз и назначить лечение, но корректировать его, следить за состоянием пациента и главное – выписывать рецепты, можно будет удаленно.

Вряд ли это приведет к буму потребления н фармацевтическом рынке, считают эксперты. Однако электронные рецепты могут быть полезны для производителей и аптек, которые таким образом будут получать актуальную информацию по рынку.

Электронные рецепты увеличат продажу некоторых рецептурных лекарств в краткосрочной перспективе, но таких препаратов будет немого, заявил Глушков из Stada CIS.

"В долгосрочной перспективе электронные рецепты дадут много полезной информации государству и фармацевтическим компаниям. Они будут лучше понимать потребности населения и поставлять на рынок в первую очередь те препараты, которые больше всего нужны пациентам", - сказал эксперт.

Некоторые компании начинают уже экспериментировать с телемедициной. Например, группа компаний "Эркафарм" и служба для вызова врачей на дом Doc+ установили в аптеках "Озерки" и "Доктор Столетов" специальные консультационные киоски, в которых проходят онлайн-консультации специалистами Doc+.

Пресс-служба Сбербанка SBER сообщила, что банк вместе с интернет-сервисом по поиску врачей DocDoc собирается установить прототип телемедицинского киоска в одном из отделений.