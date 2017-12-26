Нефть, рубль, золото. Консенсус-прогноз "Прайма" на 2018 г

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. С наступлением 2018 года экономисты связывают самые разные ожидания – от негативных прогнозов про стагнацию и новые витки кризиса до оптимистичных оценок грядущего роста. АЭИ "Прайм" попросило фондовых аналитиков и экспертов озвучить прогнозы по состоянию основных макроэкономических, биржевых и финансовых индикаторов на 2018 год. На основании этих данных мы подготовили консенсус-прогноз, с которым, надеемся, будет интересно ознакомиться нашим читателям.

ВВП РФ

Консенсус-прогноз опрошенных аналитиков – 2,21%. Однако в рамках этого среднего показателя оценки варьируются

от 1,7% до 3% годовых. "ВВП РФ в следующем году имеет все шансы вырасти даже до 2,5-3%. Этому будут способствовать несколько факторов. Рост инвестиций в основной капитал, который произошел в 2017 году после трех лет спада, должен позитивно отразиться на росте промышленного производства в 2018 году. С другой стороны, снижение кредитных ставок будет стимулировать спрос на кредиты и рост потребительского спроса на товары длительного пользования. Если же вдобавок начнут расти реальные доходы населения, потребительский спрос вырастет еще сильнее", - пояснил эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев.

"Один из драйверов роста – чемпионат мира по футболу, такое событие дает стране-хозяйке мероприятия не менее 1% к ВВП. Благополучно будут себя чувствовать банки, металлургия, строительство. Хуже – телекомы и ритейл", - полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

В свою очередь, старший аналитик Альпари Анна Бодрова считает, что российская экономика утратила растущий импульс в третьем квартале 2017 года, и без структурных реформ вряд ли вернется к устойчивому подъему. "2% прироста ВВП в год для экономики такого масштаба, как российская – совсем немного, поэтому здесь можно говорить скорее о стагнации", - отметила она.

ИНФЛЯЦИЯ

Эксперты здесь оказались более единодушны в оценках. Их консенсус-прогноз однозначно превышает текущие показатели в 2,5% и составляет 3,9% годовых по итогам года. При этом оценки в основном колебались в районе целевого показателя 4%. "Во втором полугодии 2017 рубль несколько ослаб. Применение бюджетного правила будет способствовать дальнейшему незначительному ослаблению рубля. Это приведет к некоторому ускорению инфляции в 2018 году. Однако по итогам года она будет ниже официальной цели в 4%", - полагает главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

В свою очередь, Калачев из "ФИНАМ" уверен, что инфляцию будет непросто удерживать даже границах 4-4,5%, хотя это, скорее всего, удастся. "На нее будет влиять плановый рост тарифов, а также рост потребительского спроса, который нужно стимулировать, если мы хотим роста, а не стагнации экономики", сказал он.

КУРСЫ ВАЛЮТ

По мнению аналитиков, курс рубля к доллару в течение 2018 года будет колебаться в районе 55-65 рублей за доллар. Курс евро составит 66-71 рублей. "Ожидаю, что большую часть времени пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 60 - 67. Доллар будет более привлекательным на фоне повышения ставки ФРС и снижения ключевой ставки в РФ. Если пара USD/RUB достигнет 65, то следует ожидать оттока carry-трейдеров, что вызовет заметные скачки курса", - полагает Ващенко.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, под влиянием возможного расширения санкций на российский госдолг, а также крупных внешних платежей с минимальной долей внутригруппового рефинансирования в феврале-марте 2018 года рубль может оказаться под давлением и провести начало года на уровне 60+ против доллара. При развитии событий в отношении санкций по наиболее негативному сценарию мы не исключаем теоретического ослабления рубля до 62-65 против доллара, однако в этом случае рассчитываем на оперативное вмешательство Банка России", - отметил он.

В свою очередь, начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев уверен, что к концу 2018 года мы увидим укрепления курса рубля к доллару в диапазоне 53-58 на фоне ожиданий продолжения восстановительного роста цен на нефть и притока средств на развивающиеся рынки. "При этом мы также ожидаем, что евро после небольшой паузы первого квартала сможет также укрепляться к американской валюте за счет смены ожиданий инвесторов по долгосрочным ставкам в евро. В результате на конец года, вероятно, стоит ждать пару EUR/RUB в диапазоне 65-72", - прогнозирует он.

НЕФТЬ МАРКИ BRENT

Аналитики сходятся во мнении, что средняя цена нефти Brent в будущем году составит 60,8 долларов за баррель. Однако разброс называемых цифр здесь широк – от 53 до 72 долларов за баррель. Под влиянием трудно предсказуемых факторов, связанных с нестабильностью в нефтедобывающих регионах – на Ближнем Востоке и в Венесуэле, цены могут краткосрочно выскакивать и за пределы этого диапазона, не исключают эксперты.

"Основное мероприятие на ближайшие полгода для сырьевого рынка – разработка плана выхода из соглашения ОПЕК+. Россия выступает за преждевременное сворачивание, Саудовская Аравия – против. В этом свете очень важно, как именно будут складываться отношения сторон, и в каком именно формате будет закрываться соглашение", - рассуждает Бодрова.

Сделка с ОПЕК сделала вероятным то, что нефть будет торговаться в следующем году на уровне не ниже 55 долларов за баррель Brent, отмечает Струченевский. "Однако практическое применение бюджетного правила делает вопрос уровня цен на нефть менее актуальным, чем, скажем, в этом году", - считает он. Основная идея бюджетного правила заключается в том, чтобы "заставить" экономику работать так, как будто цены на нефть находятся на уровне 45-50 долларов за баррель. Если цена выше, возрастают покупки валюты Минфином. В итоге такие показатели как обменный курс, темпы роста экономики, инфляция, процентные ставки станут менее зависимыми от нефтяных цен. И наоборот, баланс бюджета и счета текущих операций будет больше зависеть от цен на нефть, пояснил он.

КРИПТОВАЛЮТА

В оценках будущего самой популярной на сегодняшний день криптовалюты – биткоина – аналитики были наиболее осторожны. Они подчеркивали, что чрезвычайная волатильность рынка будет продолжаться, поэтому разброс возможных котировок весьма широк. В зависимости от влияния разных факторов назывались оценки от 8 тысяч долларов до 30 тысяч долларов.

Курс биткойна в 2018 году может быть любым, считает Бушуев. В 2014 году курс биткойна к доллару уже корректировался на -80%, напомнил он. "Учитывая все фундаментальные недостатки биткойна, мы не исключаем, что может произойти и полный крах этой криптовалюты. Впрочем, также есть вероятность и продолжения надувания криптопузыря, тем более что после почти десяти лет политик количественного смягчения в развитых странах "глупых" денег на рынках сейчас предостаточно, а кризисов ликвидности в ближайшее время не предвидится, - отметил он.

Впрочем, были и умеренные оценки. "К концу первого квартала 2018 года, судя по значениям фьючерсов на CBOE, курс биткоина приблизительно ожидается на нынешнем уровне, то есть 15,5-16 тысяч долларов. Драйвером роста биткоина остаются наличие свободных средств и желание все более широких народных масс рискнуть и попробовать заработать на росте пузыря. Кроме того, налоговая реформа Дональда Трампа освободит значительные средства корпораций и богатых частных лиц, часть этих средств однажды дойдёт и до биткоина. В то же время в следующем году курс будет и претерпевать падения – до уровня 8-10 тысяч долларов за биткоин", - полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Леонид Делицын.

ЗОЛОТО

Консенсус-прогноз стоимости золота – 1394 доллара за тройскую унцию, что более чем на 100 долларов выше текущих значений. Этот металл сейчас чаще используется как инструмент хеджирования рисков, чем как полноценный инвестиционный инструмент. В первом полугодии 2018 года такой подход останется в силе, уверена Бодрова.

По мнению Калачева из "ФИНАМ", золото останется в диапазоне 1250-1350 долларов за унцию (плюс-минус 20). Росту котировок золота может способствовать возможная коррекция на мировых фондовых рынках. Но его рост будет ограничен вероятным ужесточением кредитно-денежной политики ФРС США и еврозоны.

Наиболее оптимистичным сценарием для золота в 2018 году может быть ралли "вечного металла" в диапазон 1500-1700 долларов за тройскую унцию, полагает Бушуев. Этот сценарий может реализоваться в случае дальнейшего ускорения глобальной экономики и усиления инфляции в развитых странах при сохранении осторожной политики ФРС. Именно этот сценарий видится наиболее вероятным. В случае же более скромной инфляции в развитых странах цены на золото могут пойти ниже.

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ РФ

На фондовом рынке эксперты ждут определенного роста к текущим цифрам. По индексу ММВБ консенсус 2,177 пунктов. "Благоприятный прогноз предполагает рост до уровня 2600 п. по Индексу ММВБ. Рынок будет сильно зависим от динамики внешних рынков, притока и оттока капиталов. Спекулятивный характер движения большинства бумаг сохранится. В случае негативной динамики в США российский рынок вполне может откатиться к 1600 п., аутсайдерами могут стать отдельные акции нефтегазового и финансового сектора", - рассуждает Ващенко.

Что касается индекса РТС, то консенсус по нему – 1206 пунктов. «Индекс РТС на конец года – 1400. Мы оцениваем потенциал роста рынка примерно в 20% за счет снижения стоимости акционерного капитала вслед за снижением процентных ставок. Кроме того, продолжится рост корпоративных прибылей за счет более слабого рубля и более дорогой нефти", - говорит главный стратег Sberbank CIB Андрей Кузнецов.

ОФЗ РФ

Средние ставки по ОФЗ, по мнению опрошенных, составят 6,85%, их доходность продолжит опускаться вслед за ключевой ставкой. Однако она зависит, в том числе, от срока размещения займов. "Рекордно низкая инфляция создает благоприятный фон для снижения ставки ЦБ, мы ожидаем 25 б. п. в квартал и 100 б .п. за год (6,75% по итогам 2018 года). Доходности ОФЗ продолжат снижаться, к концу года длинные ставки опустятся ближе к району 7,25%, короткие – 6, 5-6,75%"- полагает аналитик Sberbank CIB Николай Минко.

Действительно, рублевые ставки госбумаг имеют потенциал дальнейшего снижения, принимая во внимание тренд на продолжение смягчения ДКП российским ЦБ и растущий профицит ликвидности в банковской системе, рассуждает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Ковалёв.

Однако есть и ограничительные факторы, главный из которых — санкции. "Если они будут предусматривать полный запрет на владение российским долгом, то последствия, на наш взгляд, могут быть весьма негативными для рынка ОФЗ. Если же санкции будут касаться только нового размещаемого долга, то здесь, по-видимому, вслед за Центробанком остается рассчитывать на интерес локальных участников. Тем не менее, и в этом случае некоторый рост доходностей на рынке, вероятно, произойдет, ведь ситуация, когда уровни доходностей ОФЗ находятся ниже ключевой ставки, возможна именно благодаря высокому спросу со стороны нерезидентов", - отметил он.

ЕВРОБОНДЫ РФ

Консенсус по ставке евробондов РФ – 4,2%. Но и здесь все зависит от срока размещения бумаг. "Рост ставок ФРС в этом году уже начал давить на доходности краткосрочных и среднесрочных российских суверенных еврооблигаций. На наш взгляд, по ближним выпускам доходность в 2018 году может подняться с 2,5% до 3,25%. Дальние выпуски могут продолжать колебаться в диапазоне 4,6-5,0%", - говорит Бушуев.

"На фоне сохранения санкций, низкого рейтинга и повышения ставок в США, я ожидаю, что средние ставки по новым евробондам будут в диапазоне 4,5 - 5,5%", - полагает Ващенко.

Как в номинальном выражении, так и с точки зрения спредов к базовым активам текущие ставки по долларовым российским суверенным евробондам сейчас находятся вблизи исторических минимумов, отметил Ковалев. "Поэтому в базовом сценарии – в случае отсутствия каких-то значимых внутриполитических и геополитических потрясений - ожидаем, что текущий диапазон доходностей (2,5-5,0%) по суверенным отечественным евробондам в 2018 г. будет сохранен", - заключил он.



