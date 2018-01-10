Россияне в новогодние каникулы брали в МФО займы на "новую жизнь"

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Многие россияне в период новогодних каникул брали займы в микрофинансовых организациях (МФО): кто-то не рассчитал сил и затрат на празднования, и ему не хватило для удовлетворения неотложных нужд, например, денег на еду или лечение, а некоторые захотели начать "новую жизнь" с Нового года, следует из опроса ряда МФО.

"Многие в новом году хотят начать новую жизнь, так, и среди наших клиентов нашлось несколько энтузиастов, которые в первые дни работы отделений пришли за оформлением кредита на покупку абонемента в фитнес-клуб, обновление гардероба и даже на путевку в теплую страну", - отметила директор по маркетингу компании "МигКредит" Надежда Денисова.

"Есть клиенты, которые решили в новый год вступить без долгов и оформили займы на оплату налогов или ЖКХ", - добавила она.

НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ

"Если в декабре займы оформляются в 20% случаях на покупку подарков к Новому году, то в январе в большинстве случаев клиенты обращаются в МФО, указывая в графе цели "неотложные нужды". В январе данную цель озвучивали порядка 68% заемщиков. Напомним, что в остальные месяцы на данную цель приходилось не более 58%", - сообщили в пресс-службе "Домашних денег".

Эта тенденция вполне логична, считают в компании: в связи с существенными тратами в конце декабря - начале января на подарки, новогодний стол, развлечения в период каникул у населения не остается денег на товары первой необходимости, в первую очередь, на продукты, медикаменты, оплату коммунальных платежей, проезд в общественном транспорте.

По данным "Домашних денег", в новогодние каникулы также наблюдался небольшой рост займов на оплату лечения. Компания связывает это с тем, что многие в период новогодних каникул начинают вести активный образ жизни (катание на коньках, лыжах), что зачастую приводит к травмам и, как следствие, к необходимости обращаться в медицинские учреждения.

При этом люди продолжали брать займы на покупку подарков и после 31 декабря, поделился гендиректор MoneyMan Борис Батин. Помимо традиционных подарков - косметики, подарочных сертификатов, бытовой техники - заемщики, по данным компании, покупали фитнес-трекеры, книгу Льва Данилкина "Ленин: Пантократор солнечных пылинок", беспроводные наушники, теплые свитера с оленями.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Для удовлетворения таких разносторонних запросов МФО увеличили выдачи. Например, MoneyMan выдавал в новогодние каникулы займы со средней суммой в 15,3 тысячи рублей, что на 17,7% больше средней суммы займа, выданного в "обычный" день. А средняя сумма "праздничного" займа в "МигКредите" по сравнению с суммой займа в другие месяцы выросла на 12% - до 33,6 тысячи рублей.

В итоге некоторым МФО в эти праздничные дни удалось нарастить выдачу займов даже по сравнению с праздниками годом ранее - суммарно на 20-30% к аналогичному периоду прошлого года.

"Объем выданных займов в новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом в количественном выражении увеличился на 10%, в денежном — на 20%", - подчеркнул гендиректор Eqvanta Юрий Провкин.

"Количество профинансированных заявок в начале 2018 года возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%", - отметила Денисова из "МигКредита".

"В период январских праздников мы выдали займов на сумму более 140 миллионов рублей. Это на 31% больше по сравнению с прошлогодними праздниками", - сообщил Батин из MoneyMan.