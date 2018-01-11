Эксперты считают маловероятным полный запрет на криптовалюты в Южной Корее

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Власти Южной Кореи вряд ли запретят торговлю криптовалютами в стране, законопроект о запрете покупки и продаж на самом деле может оказаться очередной ограничительной мерой в работе криптобирж и компаний, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее в четверг глава Минюста Южной Кореи Пак Сан Ги сообщил, что ведомство готовит законопроект о запрете торговли криптовалютами в стране. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

Согласно данным портала Coin.Dance, в настоящее время торговля криптовалютами, в частности, самой популярной из них биткоином разрешена в 99 (40%) из 246 стран и регионов мира. К числу одобряющих криптовалюты стран относится и Южная Корея, хотя единой классификации криптовалют власти страны пока еще не дали.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОД СЛОВОМ ЗАПРЕТ

Как заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева, средства массовой информации утрируют ситуацию, под запретом торговли криптовалютами в Южной Корее подразумевается ограничение определенных операций с ними.

"Пока речь идет о том, чтобы запретить использование анонимных криптовалютных счетов и ограничить банки в обслуживании анонимных сделок с криптовалютами. Безусловно, даже такие ограничения, это определенный негатив, так как Южная Корея является лидирующим рынком по развитию данного рынка наряду с Японией. Фактически закон лишит основного преимущества торговлю криптовалютой, а именно анонимности. С другой стороны, количество сервисов, которые не требуют паспортных данных для верификации кошелька или аккаунта на бирже становится все меньше и меньше. Это тенденция была предсказуема", - рассказала она.

По мнению эксперта, полного запрета на криптовалюты в Южной Корее не стоит ожидать. "Но действия спекулянтов будут сильно зарегулированы. Ранее страна говорила о введении налога на доход от спекуляций, таким образом, бюджет страны извлечет выгоду, при полном запрете это будет невозможно", - отметила она.

Основатель блокчейна Universa Александр Бородич также считает, что законодательные инициативы Южной Кореи, направленные на регулирование и ограничение ряда операций с криптовалютами были ожидаемы. "Причины готовящихся законопроектов объяснимы - в первую очередь правительство Южной Кореи волнует именно анонимность при сделках с криптовалютами", - пояснил он.

Вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова предложила участникам рынка дождаться самого законопроекта и не паниковать преждевременно. "Мы воспринимаем данную активность как попытку страны упорядочить деятельность криптовалют на своей территории. Дьявол кроется в деталях: сперва нужно изучить закон, который будет принят в итоге. Вряд ли он будет полностью запрещать криптовалюты", - сказала она.

Аналогичное мнение высказали технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) и директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. "Полагаю, что речь идет все-таки не о запрете, а о том, что биржи должны жестко соблюдать законодательство "антиотмывания", а также сообщать необходимые сведения в налоговые органы", - считает Гусейнов.

Сооснователь проекта FREED Кенес Шангереев отметил, что "законодательный запрет криптовалют" в Южной Корее, если и появится, может в краткосрочном периоде отрицательно сказаться на их стоимости. "Я думаю, когда рынок немного остынет и появится больше регулирующих норм в разных странах, Южная Корея пересмотрит свое отношение к миру криптовалют", - поделился он своим мнением.

ЗАПРЕТИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Обозреватель-экономист Максим Блант полагает, что полностью запретить торги криптовалютами в стране не получится. "Имеет смысл принимать те законы, выполнение которых ты можешь гарантировать. В этой связи интересно было бы посмотреть, как власти Кореи собираются реализовывать запрет на торговлю криптовалютами, не закрыв и не изолировав от мира свою финансовую систему. Ведь в соседней Японии криптовалюты легализованы, и кто помешает корейцам, которые торговали на своих биржах, перетечь на японские?", - заявил он.

Аналогичную позицию занял и основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Запрета на торговлю криптовалютами сейчас нет ни в одной стране мира, есть ограничения на то, кто может торговать криптовалютами, например, квалифицированный инвестор", - пояснил он.

Главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Долганов считает, что Южная Корея займет позицию легализации, а не запрета криптовалют.

"Развитые экономики мира (США, Япония, страны ЕС) не вводили запретов на операции с криптовалютами, введено регулирование, налогообложение и пока нет оснований считать, что Южная Корея пойдет по другому пути. Зачем им присоединяться к компании таких стран как Бангладеш, Киргизия или Боливия и ликвидировать растущий сектор экономики? Скорее мы увидим более цивилизованный рынок, что в последствии пойдет всем только на пользу", - уверен он.

КТО БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ?

Большинство экспертов уверены, что власти ряда государств будут стремиться создать законодательство по криптовалютному рынку, не запрещая торговлю этим новым видом активов. Свое мнение они объясняют тем, что при запрете в одной стране инвесторы обратятся к другой, что приведет к оттоку капитала.

"К частичному или полному регулированию криптоотрасли так или иначе стремятся большинство стран. К примеру, в Японии цифровые деньги приравнены к платежному инструменту, в США операции с ними теперь облагаются налогом. При этом анонимность и спекуляция полностью не исчезают, игроки рынка могут использовать те криптовалюты, которые обеспечивают анонимность транзакций. Вероятнее всего, полного запрета не будет и криптовалюта будет легализована в том или ином виде. При этом выиграют те страны, которые пойдут по пути легализации и разрешительных мер", - заявил Бородич.

Сооснователь BitClave Василий Трофимчук отметил, что с появлением запретов граждане Южной Кореи не перестанут торговать криптовалютами. "Да, их активность, скорее всего, снизится, но, в первую очередь, это создаст проблемы криптобиржам в южно-корейской юрисдикции. Сами же граждане благополучно перейдут на зарубежные биржи. Например, молодая японская биржа Binance на днях праздновала юбилейное число пользователей – 5 миллионов, а еще одна новая биржа Cobinhood собирается предложить своим пользователям нулевые комиссии от сделок", - добавил Трофимчук.

Разделяет это мнение и президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. "Запреты приведут только к перетоку капиталов. Например, в Дубай, Японию или Белоруссию. Так уже было в случае Китая. Лучше бы подготовили законодательство, страна бы выиграла, например, от налоговых поступлений. Количество электронных кошельков только увеличивается, и сейчас наблюдается тенденция, когда биржи не успевают регистрировать их. Это в том числе сказывается на капитализации рынка криптовалют", - сообщил он.