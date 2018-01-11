Россияне перестают отказывать себе в крупных покупках

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В 2017 году россияне продолжали совершать крупные покупки, а некоторые граждане вовсе смогли позволить себе незапланированные траты. Согласно данным исследования "Ромир", с апреля по декабрь с 27 до 30% увеличилась доля респондентов, купивших одежду и обувь. Не исключено, что необходимость дорогостоящих покупок этой категории товаров связана с наступлением осенне-зимнего сезона, отмечает холдинг. Слегка выросла доля граждан, оплативших турпоездки – с 10 до 11%. Расходы на развлечения, спорт, оплату образования, ремонт автомобилей и покупку мебели и гаджетов остались неизменными.

При этом в декабре россияне позволили себе больше крупных покупок по большинству статей, чем планировали полгода назад. Так, потратиться на медицину хотели 11%, в итоге сделали это 15%. Были "перевыполнены" планы по расходам на развлечения (4% против 6%), образование (5% против 8%), покупку смартфонов (5% против 9%), ремонт авто (4% против 6%). Однако это также может объясняться непредвиденностью расходов на поломку авто или потерю мобильного телефона, не говоря уж о медицине. Увеличение расходов на образование возможно в связи с началом нового учебного года. Россияне рассказали о крупных покупках во II половине 2017 года

О том, что россияне потихоньку перестают экономить, говорят и данные Ассоциации компаний интернет-торговли. В период новогодних каникул с 1 по 8 января россияне потратили 920 млрд рублей, из них 23 млрд рублей - в интернете. Общая сумма новогодних трат россиян на 7% превышает показатели прошлого года. Чаще всего в обычных магазинах покупали бытовую технику и электронику, ювелирные украшения и одежду. В интернете - продукты, смартфоны и прочие гаджеты, а также декор для дома и мебель.

СПЛОШНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

При этом статистика отнюдь не свидетельствует о росте реальных доходов граждан. Напротив, по итогам 2017 года ожидается продолжение трехлетнего тренда на их сокращение, хотя уже не такими темпами, как год-два назад. "Сокращение по последним статданным присутствовало, хотя основные составляющие реальных доходов – зарплаты и пенсии – в целом выросли на 3 и более процента. Отстает рост других источников – дополнительные доходы от аренды, бизнеса и т.п. С другой стороны, к концу года многие получили определенные премии и бонусы, что могло сказаться на потребительской активности", - рассуждает замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов. Россияне увидели спасение сбережений в наличности

В этой ситуации на рост потребительской активности влияют преимущественно психологические факторы, полагают эксперты. "Скорее всего, налицо рост уверенности в завтрашнем дне, обусловленный тем, что инфляция замедляется. Реальные доходы если не растут, то, как минимум, перестают уменьшаться. Кроме того, накопилась определенная усталость от постоянной экономии. В конце года многие увеличивают траты на подарки", - отмечает независимый финансовый советник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Саида Сулейманова.

По ее мнению, частично росту трат населения способствует восстановление рынка труда. По данным исследований, он возвращается к соискателю, а, значит, найти подходящую работу становится проще.

КРЕДИТЫ В ПОМОЩЬ

Кроме того, эксперты отмечают изменение кредитной политики банков, которая становится более лояльной. В условиях продолжающейся стагнации производства банки выдают меньше ссуд бизнесу, и для того, чтобы деньги работали, стараются привлекать заемщиков-физлиц. С одной стороны, совершенствуются скоринговые модели, позволяющие максимально точно определить платежеспособность клиента, с другой – привлекаются новые целевые группы, например, пенсионеры и молодежь. Банки начали предлагать так называемые "завуалированные" кредитные продукты, предполагающие рассрочку на определенных условиях. Люди тоже стали более восприимчивы к кредитным предложениям и пользуются ими охотнее, чем год или два назад, рассказала Сулейманова.

Таким образом, с учетом роста зарплат и пенсий, а также роста кредитной активности, совокупный рост наличных денег на руках у населения составил в прошлом году 7-8%, что не так уж мало, указывает Миронов. Эти средства тратят на обновление бытовой техники, автомобилей, таким образом, реализуя отложенный спрос. "Кроме того, многие считают, что в этом году возможно ослабление рубля, пусть и незначительное. Оно связано с неопределенностью с формированием правительства после выборов и возможным распространением новых санкций США на госдолг РФ. Иностранные инвесторы на этом фоне могут выйти из ОФЗ. Ожидается спрос на валюту со стороны предприятий, закупающих импортное оборудование, а также отпускников, планирующих летний отдых за границей. На этом фоне многие предпочитают купить импортные товары сейчас, не дожидаясь роста курса через несколько месяцев", - полагает он.

Эксперты ожидают продолжения этого тренда как минимум в ближайшие месяцы. Дальнейшее будет зависеть от валютных курсов, цен на нефть, санкций и ряда других факторов. При благоприятном стечении обстоятельств рост потребительской активности стимулирует экономику и не исключено, что внесет свою лепту в ВВП по итогам 2018 года, заключают они.