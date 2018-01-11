Рост продаж на китайском авторынке в 2017 году замедлился

ШАНХАЙ, 11 янв - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в Китае в 2017 году росли минимальными темпами по крайней мере за последние 15 лет: в годовом выражении они прибавили всего 1,4%. Это свидетельствует об окончании бума на крупнейшем в мире автомобильном рынке, сообщает Dow Jones.

Однако продажи электромобилей за 2017 год взлетели к предыдущему году, что связано с государственной поддержкой электрокаров для развития местной автомобильной отрасли и снижения загрязнения воздуха.

Продажи легковых электромобилей подскочили на 72% до 578 000. Это в четыре раза выше 144 000 электрокаров, проданных в прошлом году в США. На долю электромобилей в суммарном уровне сбыта машин в Китае приходится 2,7%, поэтому их влияние пока не очень велико.

Согласно данным, опубликованным в четверг государственной китайской Ассоциацией производителей автомобилей, всего в прошлом году в Китае было продано 28,88 млн машин.

Рост продаж в 2017 году составил всего 3%, что гораздо ниже уровня 2016 года, когда общие продажи выросли на 14% в годовом выражении, а объем реализации легковых автомобилей подскочил на 15%.

Прошлогодний рост оказался самым медленным с 2011 года, когда упали продажи автомобилей для коммерческих нужд.

В 2017 году лидером по продажам среди местных брендов стала Geely Automobile Holdings Ltd. Она продала 1,25 млн машин - на 63% больше, чем в 2016 году. Другие местные автопроизводители тоже отчитались о сильном приросте: продажи брендов Roewe и MG из группы SAIC Motor Corp. подскочили на 62% до 520 000, а продажи китайских брендов Guangzhou Automobile Group Motor Co. повысились на 37% до 508 600.

По данным ассоциации, в прошлом году на долю местных брендов на рынке легковых автомобилей пришлось 44%, тогда как в 2016 году их доля составляла 43%. Доля немецких брендов равняется 20%, японских – 17%, а американских – 12%.

Американские автопроизводители продемонстрировали смешанные результаты. Продажи General Motors Co. в Китае в 2017 году впервые превысили 4 млн единиц: в годовом выражении они увеличились на 4,4% до 4,04 млн.

Продажи Ford Motor Co. упали на 6% до 1,19 млн. В декабре Ford пересмотрел свою стратегию в Поднебесной, пообещав новые модели и партнерство с гигантом интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd.

Оба американских производителя отметили сильный рост на рынке премиальных автомобилей, где объемы реализации Cadillac и Lincoln подскочили на 51% и 66% соответственно.

Продажи Volkswagen AG – основного конкурента GM в Китае – в январе-ноябре прибавили 3,7%.

Hyundai Motor Co., которая некогда была лидером по продажам в Китае, сообщила о 38%-ном падении продаж за первые 11 месяцев 2017 года на фоне политических трений между Пекином и Сеулом. А выиграли от этого ее японские конкуренты: уровни сбыта у Honda Motor Co. выросли на 15,5% до 1,44 млн, у Nissan Motor Corp. – на 12,2% до 1,52 млн, а у Toyota Motor Corp. – на 6,3% до 1,29 млн.

Ассоциация автопроизводителей прогнозирует 3%-ный рост продаж машин в 2018 году, тогда как по оценкам Bernstein Research, рост составит 2,5%. Негативным фактором являются налоги: в начале 2017 года налог на продажу машин в стране был поднят с 5% до 7,5%, что сказалось на прошлогодних продажах. Повышение налога на 10% с 1 января этого года, вероятно, ударит по продажам в 1-м квартале.

И вновь исключением станут электромобили, которые пользуются господдержкой. Как заявило в декабре Министерство финансов Китая, введение налога на продажи электрокаров будет отложено до конца 2020 года, так как власти стремятся нарастить продажи этих машин.

В этом году Пекин продолжит предоставлять щедрые льготы производителям электромобилей, хотя по-прежнему планирует завершить программу субсидий в 2020 году. К тому времени, по оценкам Пекина, годовые продажи электрокаров должны достигнуть 2 млн единиц.

По данным ассоциации, в 2018 году в Китае будет реализовано 1 млн электромобилей. Впрочем, спрос пока отстает от предложения: в 2017 году, согласно ассоциации, в Китае было произведено на 170 000 электромобилей больше, чем продано.

По мнению аналитиков, постепенный рост продолжится. Они ссылаются на такие факторы, как насыщение рынка в крупных городах, например в Пекине и Шанхае, и быстрорастущие продажи подержанных машин. Между тем иностранные автопроизводители столкнулись с ужесточающейся конкуренцией со стороны местных компаний.

"Период легких денег на китайском рынке заканчивается, - считает Пол Гун, аналитик автомобильного сектора из UBS. – Иностранные бренды для массового рынка осознают, что ситуация осложняется".

Тем не менее Китай в 2017 году продолжил опережать США, второй по величине авторынок в мире, где продажи снизились на 1,8% до 17,2 млн. На Китай сейчас приходится почти треть мировых продаж машин, тогда как в 2007 году его доля составляла 10%.