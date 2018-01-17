Рухнувший биткоин еще покажет рост

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Ровно за месяц самая популярная в мире криптовалюта потеряла половину своей стоимости: если 17 декабря она стоила более 20 тысяч долларов, то сегодня подешевела до 10,5 тысячи долларов. Обвал актива произошел на новостях из Азии, где не исключают закрытие криптовалютных бирж. Вслед за биткоином падают и другие популярные криптовалюты, например, Bitcoin Cash и Ripple.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что из-за высокой волатильности криптовалют, отклонение в стоимости на 20-30% за день - не удивительная ситуация. Со временем волатильность снизится, а криптовалюты, в частности, биткоин останутся, поэтому инвесторам надо запастись терпением и играть в долгую. Что же касается предполагаемых запретов криптовалютных бирж, то, по словам аналитиков, страны, которые пойдут на это, потеряют в будущем хорошую статью налоговых доходов.

Движение вверх и вниз

Резкие движения характерны для биткоина и других криптовалют, так как рынок очень волатильный, говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева, поэтому падение или рост на 20-30% в день вполне приемлемы. "Перед Новым годом биткоин сильно вырос в цене и был переоценен рынком, сейчас ситуация выравнивается", - отмечает она, не исключая, что биткоин может упасть до любого уровня. "Его стоимость ничем не ограничена", - замечает Кокорева.

Сейчас биткоин и другие криптовалюты продолжают свое нестабильное поведение, соглашается вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова. "Спад связан из-за опасений по регулированию", - говорит она.

В последние дни на снижение актива повлияли новости из Китая и Южной Кореи о возможном запрете торгов криптовалютами и блокировании доступа к биржам, добавляет Кокорева. "Однако данная тема очень раздута. О жесткой позиции Китая известно давно, а Южная Корея представила опровержение слухам о полном запрете торгов", - говорит аналитик.

Тем не менее подъем криптовалют может быть ограничен в нынешнем квартале в преддверии встречи G20 в марте, на которой чиновники планируют обсудить ужесточение регулирования рынка криптовалют, замечает Иванова. "Весь рынок криптовалют сейчас торгуется в красной зоне. Биткоин находится в диапазоне 10,9-10,869 тысячи долларов ", - констатирует она, добавляя, что самый минимальный спад демонстрирует Bitcoin Cash (на 8% за день), максимальный спад у IOTA (на 21% за день), Ripple – на 19% за день.

Всех не закроют

В любом случае все биржи, в частности, азиатские не закроют, говорит Кокорева, по крайней мере, Япония продолжит активно развивать это направление, площадки для торгов все равно останутся. Кроме того, помимо азиатских бирж существуют другие, и для них это будет большим плюсом, так как произойдет перераспределение финансовых потоков и ликвидности, отмечает Кокорева. "Одни проиграют, другие выиграют", - сказала она. Поэтому даже если криптобиржи закроют в Азии, можно ожидать открытия аналогичных бирж в странах, которые решили не запрещать криптовалюты, а развивать это направление, в частности, в Белоруссии.

С ней соглашается президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин: запреты приведут только к перетоку капиталов. "Например, в Дубай, Японию или Белоруссию", - говорит он, замечая, что Китаю в данном случае выгоднее заниматься проработкой законодательства, которое способно обеспечить налоговые поступления. По его словам, сейчас криптобиржы не успевают регистрировать постоянно растущее число электронных кошельков. "Как только решится эта проблема, будем наблюдать рост курса", - считает он.

Играть в долгую

Криптовалюты коррелируют между собой, большинство из них следует за биткоином, поэтому вряд ли какая-то одна сможет показать выдающуюся обратную динамику, отмечает Кокорева. Однако дешевеющие криптовалюты могут поддержать новости о развитии рынка в тех или иных странах, а также сообщения о появлении новых областей применения актива.

По мнению Припачкина, текущая волатильность и снижение курса будут вымывать мелких инвесторов, играющих на короткие заемные деньги. "Выиграют те, кто играет в долгую. Институциональные инвесторы рассматривают цифровые валюты в долгосрочной перспективе "стабильными тихими гаванями" с низкими издержками", - отмечает он.

Криптовалюты — это не средство накопления, считает глава Сбербанка Герман Греф, замечая все же, что за ними стоит будущее. "Это очень опасная история. Не надо идти туда, если вы хотите приумножить свой капитал, потому что это лотерея или казино пока", - отмечает он, добавляя, что "ни в коем случае" нельзя запрещать криптовалюты, так как за ними "рождается новая гигантская технология".