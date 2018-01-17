Кому выгодна амнистия капитала?

МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В марте текущего года в РФ стартует вторая волна амнистии капитала. Не самые впечатляющие результаты первой амнистии 2016 года не смогут сломить масштаб грядущей, которая будет выгодна всем компаниям, имеющим счета за рубежом и, в частности, крупным бизнесменам, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Причина кроется в возможных новых санкциях со стороны США. Именно угроза попадания в санкционные списки или раскрытия данных по зарубежным счетам могут сподвигнуть российских олигархов возвращать деньги на родину.

Две волны амнистии

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в России с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

Результаты амнистии капитала, завершившейся в России в 2016 году, оказались не слишком впечатляющими — налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций, тогда бизнесмены могли испугаться вопросов со стороны правоохранительных органов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Так как первая волна не подтвердила такие опасения, амнистия-2018 будет более успешной, уверен он, поскольку сейчас в стране сложилось хорошее положение для возврата капитала. По его словам, условия новой волны репатриации будут практически аналогичными первому туру, однако есть и нововведения. Например, под действие амнистии будут подпадать не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках. Министр надеется, что выведенные за рубеж ресурсы вернутся в страну и будут работать в России.

Опасения бизнеса

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко напоминает, что официально итоги амнистии-2016 не раскрывались: неизвестно, сколько средств в результате было задекларировано и сколько налогов было уплачено. "Вероятно, было задекларировано менее 100 миллионов долларов", - считает он, замечая, что в год отток капитала составляет в среднем 25-30 миллиардов долларов. "Даже если объем незаконного вывоза 1% от этой суммы, то декларируется лишь часть от вывезенного", - говорит он.

Проблема незаконного вывоза капитала состоит в том, что эти деньги невозможно потом вернуть в экономику, так как штраф составляет до 75% от суммы, экспортированной с нарушениями. Кроме того, с нее могли быть не заплачены все налоги в России. "Это тупик для бизнеса, который может быть и хотел бы вернуть деньги из-за угрозы санкций", - говорит он.

Положительный приток

Особенность новой амнистии в том, что бизнес получит возможность инвестировать деньги в российские ценные бумаги без уплаты штрафов, и самое главное, такие операции будут освобождены от налогообложения курсовой разницы, говорит Ващенко. Если размещение будет успешным, то эксперимент могут повторить в будущем, не исключает он.

Главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров оценивает грядущую амнистию капитала положительно. "Любой приток капитала в экономику заведомо лучше, чем отток", - объясняет он. Целью правительства при проведении амнистии являются создание условий для легализации бизнеса и сокращения теневой экономики, а также поддержание и увеличение инвестиций, поясняет экономист.

Масштаб

Новая амнистия может оказаться масштабнее кампании 2016 года в силу изменившейся геополитической обстановки, а также из-за существенного улучшения информационного обмена между налоговыми службами РФ и зарубежных стран, говорит Тихомиров. "Угрозы попадания в санкционные списки или раскрытия данных о зарубежных счетах могут заставить многих на этот раз решиться на возврат капиталов в Россию", - говорит он. Возможность подвести под амнистию закрытые к 1 марта счета в зарубежных банках дана для расширения круга подпадающих под нее лиц с целью повышения эффективности. Тихомиров уверен, что репатриация будет выгодна всем компаниям.

Амнистия капиталов была бы просто нелогична без размещения специальных еврооблигаций (уже называемых "березками") с упрощенными условиями обращения, говорит главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. А без лоббирования крупных бизнесменов, рискующих попасть под новый санкционный пакет США, "второй тур" амнистии был бы бессмысленным, отмечает он, поясняя, что повторения амнистий снижают стимулы для участия в них.

Основной причиной для хранения средств за рубежом было недоверие к российским властям и бизнес-климату. "В новой амнистии, скорее всего, примут участие только те, чьи активы не хотят видеть западные финансовые институты", - поясняет экономист. Скорее всего, грядущий возврат капитала будет менее масштабным по количеству участников, но более масштабным по объему средств. "Самыми активными будут крупные жертвы санкций, скорее всего, добившиеся неформальных гарантий соблюдения условий амнистии на самом высоком уровне", - поясняет Табах.

Профит бюджета РФ

Российский бюджет не останется в стороне, отмечает Тихомиров. "Что-то обязательно получит, так как будет приток капитала, рост инвестиций и/или депозитов в банках и вложений в российские ценные бумаги", - говорит он, замечая, что впоследствии также амнистия позволит увеличить налоговую базу для бюджета.

С ним соглашается и Табах. "Но масштаб репатриации будет измеряться несколькими миллиардами долларов, в то время как за рубежом по правдоподобным оценкам находится на два порядка больше денег российского происхождения. Существенная часть из них уже инвестирована в российских корпоративный и суверенный долг, который сам по себе привлекателен", - замечает он.