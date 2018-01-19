Отсрочка "закона Яровой" даст шанс сэкономить операторам и их клиентам

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти РФ обсуждают отсрочку на несколько месяцев вступления в силу нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, которое должно произойти 1 июля 2018 года, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, пока обсуждаются поправки на небольшой период времени, однако точных сроков чиновник не обозначил. Власти РФ обсуждают отсрочку нормы "пакета Яровой" о хранении трафика

Согласно принятому в 2016 году пакету антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), операторы связи и интернет-компании обязаны до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Операторы заявляли, что реализация таких требований обойдется им в немалые суммы, что приведет к росту тарифов. Минкомсвязи в конце прошлого года внесло в правительство поправки к пакету, предусматривающие хранение трафика сначала в течение месяца и постепенное увеличение этого срока. Глава министерства Николай Никифоров отмечал, что в результате примерный уровень затрат крупного сотового оператора составит несколько десятков миллиардов рублей.

ПЛЮСЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

Сотовые операторы уже оценили новацию позитивно. В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что отсрочка данной нормы "пакета Яровой" позволит полноценно реализовать необходимые требования. Ранее "Мегафон" оценивал свои затраты на реализацию требований "пакета Яровой" в 34-40 млрд рублей за пять лет.

"Вымпелком" (торговая марка "Билайн") также считает необходимой отсрочку нормы по хранению трафика, поскольку до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, операторы не тестировали технические решения, необходимые для его исполнения. Телеком под "пакетом Яровой"

При этом опрошенные "Прайм" эксперты констатируют, что отсрочка закона поможет участникам рынка сэкономить существенные суммы. По оценке аналитика ГК "ФИНАМ" Леонида Делицына, операторы большой чётвёрки резервируют на выполнение закона приблизительно 2,5% годовой выручки. "Если закон будет отсрочен на год, то речь пойдёт об экономии 7-8 миллиардов рублей (на оператора), если на месяц, то соответственно – от полумиллиарда до миллиарда рублей. Если же закон начнёт действовать, и операторы решат полностью компенсировать издержки за счёт потребителей, то тарифы вырастут приблизительно на 3%. Если абонент платит 300 рублей в месяц, то ей или ему придётся платить 310 рублей", - сказал он.

НУЖНА ДОРАБОТКА

Вместе с тем, эксперты сомневаются и в целесообразности самого "закона Яровой", по крайней мере, в его нынешнем виде. "Мы помним, что закон принимали в июле позапрошлого года, теперь, если введут отсрочку еще на полгода, получится, что более двух лет он не может заработать, рассуждает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. "Очевидно, что те, кто занимаются законотворчеством, не понимают, за что взялись и как это реализовать. Это показывает слабость законодательной власти, поскольку, если закон два года после принятия не работает – значит, с ним что-то не так", - считает он.

По его мнению, данный закон никак не борется с терроризмом, поскольку хранить информацию о любых сообщениях каждого абонента в течение шести месяцев бессмысленно и затратно. При этом 99,9% абонентов являются добропорядочными гражданами, а оставшийся 0,1% тех, кто вынашивает противозаконные замыслы, давно и успешно приобрели сим-карты на подставных лиц, и найти их по этим данным все равно невозможно, пояснил эксперт. Зато те самые добропорядочные абоненты пострадают от неминуемого повышения тарифов в случае реализации новации. Проект о сокращении срока хранения данных по "закону Яровой" внесен в кабмин

В настоящее время рынок телекоммуникаций в РФ является одним из немногих сегментов, которые в условиях высокой конкуренции могут самостоятельно развиваться. Власти, понимая это, решили его регулировать, и принимают один за другим не всегда правильные и логичные законы, полагает Кусков. "Можно вспомнить закон о передаче данных, о том, что иностранцы могут владеть не более чем 20% отечественных телекоммуникационных компаний, да и многое другое. И все это опять-таки не до конца продумано.

Если же постоянно менять правила игры, то это негативно сказывается на рынке. Инвесторы опасаются вкладывать деньги, понимая, что в любой момент может выйти новый закон, который поставит крест на их начинаниях, заключил он.