Богатые скупают сливки, а бедные беднеют

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Более 80% мирового богатства, появившегося в 2017 году, сосредоточено в руках 1% населения Земли. Об этом сообщается в докладе благотворительной организации Oxfam об имущественном неравенстве, который приурочен к открытию международного экономического форума в Давосе. По данным организации, 42 богатейших человека планеты контролируют активы той же стоимостью, что и у беднейшей половины человечества. В прошлом периоде активы беднейших были сопоставимы с активами более 60 самых богатых.

В Oxfam посчитали, что каждые два дня в мире в 2017 году появлялся новый миллиардер, в результате чего их число достигло 2043. При этом бедные продолжают беднеть, и это касается даже развитых стран. Так, согласно данным официальной статистики, 22% граждан Бельгии испытывают серьезные материальные затруднения, в то время как по оценке Нацбанка этой страны богатейшие бельгийцы владеют 43-44% суммарного капитала населения страны. Около 82% мирового богатства достались 1% населения Земли‍

СКУПАЮТ СЛИВКИ

Опрошенные "Прайм" эксперты назвали целый ряд причин данной ситуации. "Она получила название "эффекта Матфея" и на самом деле лежит в основе капитализма. Различают неравенство нормальное и избыточное или критическое. Нормальное неравенство не только допустимо, но и социально оправдано. Избыточное же тормозит экономический рост и создает угрозу социально-политической стабильности. Оно негативно отражается на экономике, усиливая экономические стимулы у благополучной части населения, но порождая настроения безразличия и деловую пассивность малообеспеченных и бедных слоев", - рассуждает доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им.Г.В.Плеханова Ольга Лебединская.

Причинами неравенства в практически любом обществе являются с одной стороны, неравенство в трудовых доходах, с другой стороны, неравенство в доходах с капитала. Причем неравенство в капитале всегда намного сильнее, чем неравенство в труде, отметила она.

По словам руководителя компании URVISTA Алексея Петропольского, даже если посмотреть сквозь призму российского бизнеса, картина получается аналогичной. "Доля в ВВП малого бизнеса – чуть более 20%, а на крупный и средний приходится 80%. При этом в общем списке предприятий примерно 95% относятся к малому бизнесу, 5% к крупному и среднему, а к крупному – тот самый 1%. Это и есть те самые окологосударственные и некоторые частные мегакомпании – "Газпром", Сбербанк, РЖД, Роснефть и др., которые в совокупности приносят "львиную долю" богатств нашей страны", - рассуждает он.

Аналогичная ситуация складывается во все мире – так, 7% трансатлантических компаний скупили 90% мировых брендов. Пробить потолок хотя бы в средний бизнес малому сложно, но тем, кому это удается, становится проще работать, поскольку меняется конкурентная среда. Проще покупать чужой малый бизнес еще на начальной стадии, не допуская конкуренции. Именно так произошло с известными брендами, например, Instagram, Whats App, ВКонтакте и частично с Facebook. При этом после сделки они выросли в цене в 2-3 раза.

"Бизнес развивается, как воронка – если расшириться до внеконкурентного уровня, то в своей сфере проще скупить все и развивать новые проекты самому, нежели сталкиваться с конкуренцией. Именно так делают концерны уровня Pepsico – скупают все, что может генерировать активы от текстильных фабрик до машин, напитков и т.п. У кого такой возможности нет, "баламутят воду", вернее, молоко, взбивая сливки. Только вот потом эти сливки купит кто-то другой", - отметил он.

В свою очередь, директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев указывает, что через фондовый рынок доли основных собственников имеют адекватную оценку. Богатство в промышленно-развитых странах прозрачно и легко поддается учету. На развивающихся рынках ситуация сложней: большая доля теневого сектора. Многие компании оценены с серьезным дисконтом к аналогам из западных стран. А некоторые вообще не торгуются на фондовой бирже. Соответственно, нельзя говорить о справедливой оценке пакета акций основных акционеров, полагает он

ПОКА ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ

По мнению экспертов, расслоение между богатыми и бедными будет продолжаться и в будущем. "Дело в том, что крупные корпорации достигли такого уровня богатства, что вынуждены продолжать наращивать его, не считая средств. Слияния и поглощения проходят не в рамках экономики, а по политическим и каким угодно другим соображениям. Компания просто не может стоять на месте, и вынуждена увеличивать масштабы, поглощая средний и мелкий бизнес", - рассуждает руководитель Комитета по экономике Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Алексей Каневский.

То же касается разделения на богатых и бедных. "У богатых в разы больше возможностей увеличить свое благосостояние в сравнении с теми, кто находится у черты бедности. Этот разрыв происходит не единомоментно, а в течение многих лет с того момента, как образовались и структурировались капиталистические рынки. Другое дело, что с 2016 по 2017 годы он ускорился и теперь идет более стремительно", - полагает Каневский.

В перспективе темпы разделения будут усиливаться в кризисные годы и замедляться в спокойные, но закончится тем, что практически все мировые богатства сосредоточатся в руках нескольких корпораций или человек. Они будут больше тратить на благотворительность и помощь нуждающимся, но ситуации это не изменит, поскольку благосостояние человека определяется его личными доходами, а не разовыми подачками, констатирует он.

По словам Лебединской, сама политическая система работает преимущественно на увеличение неравенства в доходах и сокращение равенства возможностей. Примером тому печальные цифры: около 3,4 млрд человек, составляющих свыше 70% взрослого населения планеты, располагает богатством менее 10 тысяч долларов. Еще 1 млрд человек, или каждый пятый взрослый житель Земли, имеет доход от 10 до 100 тысяч долларов. В 2015 году в России насчитывалось 109 516 тысяч взрослых граждан, богатство взрослого россиянина, полученное делением суммарного богатства на численность взрослых граждан, составила 1388 долларов Более того, в ближайшие годы мы будем говорить о неравенстве, определяемом исключительно страной проживания, отметила она.

Ни один кризис не станет поводом для принципиальных изменений в распределении мирового богатства, уверен Разуваев. Крупный бизнес промышленных стран просто переложит свои издержки и убытки на развивающиеся страны и собственный наемный класс. Приватизация прибылей и национализация убытков – так везде и всегда. Поговорка "пока толстый сохнет, худой сдохнет" остается для глобальной экономики абсолютно верной, заключил эксперт.



