Гривна, рубль и юань. Самые недооцененные валюты в пересчете на "Биг-Мак"

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Издание The Economist опубликовало очередной индекс "Биг-Мака", основанный на теории паритета покупательной способности. Согласно ей, валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, то есть отношение обменных валютных курсов. Вместо корзины создатели индекса берут один стандартный бургер от компании McDonald’s, который продается в большинстве стран мира и имеет стандартный рецепт, но при его приготовлении используются в основном местные продукты. Использование индекса "Биг-Мака" позволяет определить реальные обменные курсы валют разных государств, полагают его авторы.

Подсчеты проводятся дважды в году. За основу берется цена бутерброда в США – в январе этого года она составила 5,28 долларов. Если в какой-то стране он стоит дороже, то валюта этой страны переоценена, если дешевле – соответственно, недооценена.

Согласно январскому расчету, самой недооцененной оказалась украинская гривна, которая находится на последнем месте из 43 возможных. В этой стране "Биг-Мак" в январе этого года стоил 1,64 доллара, что почти на 70% ниже американского ориентира. Российский рубль выше всего на три позиции – он, согласно индексу, недооценен почти на 60%. Южноафриканский ранд недооценен более чем на 50%, турецкая лира - около 50%, польский злотый на 45%, китайский юань на 40%. Вообще, в числе недооцененных оказалась большая часть мировых валют. Исключением стали швейцарский франк (переоценен почти на 30%), норвежская и шведская кроны (почти на 20%). Ближе всех к "американскому стандарту" оказался канадский доллар – бутерброд в этой стране стоит всего на 2 цента дешевле.

ГРИВНА И ДРУГИЕ

Украинская гривна второй раз подряд удерживает худшую позицию в рейтинге – аналогичный результат она показала в июле 2017 года. Если верить британскому изданию, курс доллара в Украине должен быть 8,9, а не такой как сейчас - 28,8. Впрочем, примерно таким он был в 2013 году, до начала политического кризиса.

"Считается, что в курс украинской гривны заложены возможные риски суверенного дефолта, а также большие оборонные расходы, связанные с военно-политической ситуацией в стране. Однако есть и еще один момент. План экономической модернизации, предложенный Европой Украине, близок к схеме, которая оказалась успешной в Польше и Турции. Он предполагает масштабные частные инвестиции, создание завязанных на европейский рынок экспортных производств. Пока серьезных западных денег на Украине мы не видим, а значит спрос на гривну слабый", - комментирует директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

С российским рублем все однозначно, сказываются последствия девальвации конца 2014 года. Ключевым вопросом остается характер скорых американских санкций. Если они коснутся ОФЗ, то ЦБ РФ придется сильно постараться, чтобы не допустить новой девальвации. Вместе с тем, вероятный подъем цен на нефть в первом полугодии текущего года говорит в пользу укрепления рубля. Если Банк России и Министерство финансов не будут активно проводить интервенции, скупая валюту, курс рубля может укрепиться до отметки 50 рублей за доллар США или даже выше, считает эксперт.

ДОЛЯ ШУТКИ

В целом эксперты призывают не относиться к индексу "Биг-Мака" слишком серьезно. "Он подсчитывает лишь стоимость продуктов, используемых для приготовления бутерброда, то есть, по нему нельзя судить даже о состоянии такого узкого сегмента, как пищевая промышленность – ведь оценить ее можно лишь с учетом всей производимой продукции, ассортимента, объемов и т.п. Что уж говорить об экономике в целом, которая гораздо шире", - рассуждает замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, гораздо более адекватно выглядит паритет покупательной способности, на основе которого рассчитывается индекс "Биг-Мака". "Пусть он выходит реже, но там рассматриваются все составляющие ВВП отрасли. Здесь же мы видим лишь пример, дающий некий ориентир по ценам продукции общепита в разных странах, который могут использовать разве что туристы", - полагает эксперт.

"Все это условно, ведь в разных странах не только разный уровень цен, но и зарплат. Валютный курс определяется торговым балансом, сальдо движения капитала, действиями спекулянтов, в конце концов. И никогда не будет такой ситуации, что один и тот же товар в разных странах будет стоить одинаковых денег", - согласен Разуваев. При этом он напомнил, что методика журнала The Economist не нова. Например, в прошлые столетия в качестве эквивалента обычно использовался табак.

Сейчас аналогичные индексы пересчитывают стоимость других распространенных продуктов, популярные в России больше, нежели бутерброд от американского концерна. Так, существуют "рейтинг шаурмы", "индекс борща", а в Белоруссии есть индекс "чарка и шкварка", складывающийся из 100 граммов свинины и 100 граммов водки. Какова в них доля шутки, а какова – реальной экономики, сказать сложно.

Однако стоит отметить, что "индекс "Оливье" рассчитывают даже такие серьезные структуры, как Росстат и Центробанк. В конце прошлого года ЦБ посчитал, как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд — салатов "Оливье" и "Селедка под шубой". При этом выяснилось, что "Оливье" за год подорожал на 1,2%, а "Селедка", напротив, подешевела на 0,9%.



