"Бычьи" настроения царят на рынке нефти, но есть риски коррекции цены

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Елизавета Паршукова. Цена нефти на рынке растет на фоне продолжения сделки ОПЕК+, проблем в Венесуэле и ослаблении доллара, однако у инвесторов есть ощущение, что цена барреля сейчас достигла пика, и это может немного "откатить" нефть назад в ближайшей перспективе, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Ранее в четверг стоимость нефти марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за баррель. По состоянию на 11.34 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 0,74% - до 71,05 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,1%, до 66,33 доллара за баррель.

"Основным фактором для динамики рынка останется рост котировок Brent, которая сейчас вплотную подобралась к уровню 71 доллар за баррель, а также новости со Всемирного экономического форума в Давосе. Тем не менее, потенциал рынка ограничивает ощущение среди инвесторов, что индексы достигли пиковых уровней, а при этом важные проблемы все еще не решены", - считают аналитики БКС.

По их мнению, хотя на нефтяном рынке наблюдается позитивный фон, риски коррекции высоки. Дополнительное давление на цены окажет сегодняшнее заседание Европейского центробанка.

НЕФТЬ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОПЕК+ И КРИЗИС В ВЕНЕСУЭЛЕ

Начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков считает, что следующим удачным шагом для нефти станет прорыв коридора 71,9 – 72,5 доллара и движение к отметке 75 долларов за баррель. "Трейдеры считают, что резкого падения цены на нефть не произойдет. Рынки поддерживаются сильным глобальным экономическим ростом, что стимулирует спрос на нефть, а также ограничением добычи странами ОПЕК+", - заключил он.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, к причинам уверенного роста цен на нефть относится и ослабление доллара, который накануне обвалился к новым трехлетним минимумам.

"Ожидания роста мирового спроса на фоне перспектив ускорения подъема глобальной экономики также подогревают оптимизм. Усугубляющийся кризис в Венесуэле, угрожающий масштабным падением добычи, также вносит свою лепту", - добавил он.

По мнению эксперта Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерины Грушевенко, помимо перечисленных факторов, поддержку нефти оказало продолжающееся снижение запасов нефти в США. "Коммерческие запасы сырой нефти в США упали на 1,1 миллиона баррелей за период с 12 по 19 января до 411,58 миллиона баррелей, что продемонстрировало самый низкий уровень с 2015 года и опустилось ниже пятилетнего среднего уровня (около 420 миллионов баррелей)", - сказала она.

На ее взгляд, сейчас рынок очень чувствителен к различным событиям, и сложно предсказать, насколько долго будет продолжаться эта волна роста цен. "Ее могут как подстегнуть наверх сообщения об очередных перебоях поставок из Ливии, так и, напротив, замедлить или даже на время развернуть вниз сообщения из Ирака об увеличении экспорта или из США о росте добычи сланцевой нефти. Однако в целом можно сказать, что в ближайшие полгода в среднем стоит ожидать растущей динамики", - подчеркнула Грушевенко.

По словам Мащенко, реакция котировок подчеркивает веру игроков в восстановление баланса на мировом рынке. "В краткосрочной перспективе Brent необходимо подтвердить пробой уровня 70 долларов за баррель, чтобы не растерять запал. В противном случае мы можем снова увидеть частичную фиксацию прибыли", - заключил он.