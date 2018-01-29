ФТС поможет наполнить бюджет с помощью нелегальных товаров

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Федеральная таможенная служба (ФТС) стала активнее отслеживать незадекларированные товары, которые россияне покупают за рубежом. Так, начиная с ноября-декабря прошлого года ведомство уже успело провести около 40 экспертиз по таким покупкам на сумму около 200 миллионов рублей, сообщают "Ведомости".

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", отмечают, что контроль ФТС стал гораздо серьезнее: теперь детальную проверку проходят не только документы, но и сами товары. По разным оценкам, ежегодно в Россию попадает нелегальных покупок на сумму от 30 до 40 миллиардов рублей. Усиление контроля службой связано с ее желанием обеспечить игроков российского рынка условиями равной конкуренции, а также привлечь больше налоговых отчислений в дефицитный федеральный бюджет. За ввоз товаров ненадлежащим образом россиянам грозит конфискация покупок, серьезный денежный штраф и даже уголовная ответственность.

Бюджету нужны деньги

Об усилении таможенного контроля говорили в правительстве еще в декабре 2017 года, напоминает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. Тогда же ФТС установила более жесткие требования по прохождению таможенного контроля товаров, которые приобретаются в интернет-магазинах. "Контроль стал серьезнее, теперь досмотр производится даже с использованием рентгеновской техники. Стали проверять не чисто формально, сверяя бумаги, а вполне физически", - говорит он.

По словам Алисенова, усиление контроля, во-первых, связано с тем, что операции с незадекларированными товарами нарушают правила конкурентного рынка. "Ввозимые таким образом товары имеют определенные преимущества, в первую очередь в цене: они на порядок дешевле аналогичных товаров, реализуемых на территории РФ, которые ввезены легально", - объясняет он, замечая, что многие, используя эту лазейку для ввоза товаров, фактически осуществляют незаконную торговлю.

Во-вторых, в бюджет не поступают платежи в виде таможенных пошлин, не поступают налоги, учитывая масштабы теневого ввоза товаров, в бюджет не поступают существенные суммы, подчеркивает Алисенов. Официального подсчета нет, но, по оценкам экспертов, ежегодно на территорию России ввозится в среднем таких товаров приблизительно на 30-40 миллиардов рублей, говорит он. "В условиях кризисных явлений, дефицитного бюджета, это может стать одним из источников пополнения бюджета", - поясняет эксперт.

Сейчас ведомства, которые отвечают за сбор доходов в казну, закрывают последние лазейки, по которым граждане могли не платить государству налоги, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Покупки за границей попали сюда вполне резонно. Люди хотят сэкономить, поэтому не тратят деньги в России, а отправляются за покупками за рубеж, однако, если сумма покупок превышает определенную сумму (10 тысяч евро), россияне должны декларировать товар, замечает он.

"Сэкономить дважды - за счет такс-фри и невыплаты таможенных платежей – больше не получится", - говорит он, подчеркивая, что контроль за оборотом незадекларированных товаров будет только усиливаться. По его словам, в условиях низких цен на нефть государство будет искать все способы пополнения бюджета, на которые пока закрывало глаза.

Что грозит нелегалам

Если сума покупки превышает 10 тысяч евро, а пошлина в размере 30% покупки не уплачивается, то туристу грозит конфискация товара, наложение штрафа, а по отдельным закупкам возможно и применение уголовного кодекса, говорит Алисенов.

Ввоз в Россию незадекларированных товаров может привести к наступлению административной или уголовной ответственности, подтверждает руководитель налогового департамента BMS Law Firm Давид Капианидзе. "Санкция для граждан и юрлиц за недекларирование товаров по установленной форме - штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией, для должностных лиц – штраф от 10 до 20 тысяч рублей", - говорит он.

Другие части статьи Кодекса РФ об административных нарушениях предусматривают ответственность за заявление недостоверных сведений о классификационном коде товаров, представление недействительных документов, говорит Капианидзе. Уголовная ответственность может наступить за уклонение от уплаты таможенных платежей, если деяние совершено в крупном размере. Наказание по ней может быть вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.