Ослаблению доллара нет однозначного объяснения

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Похоже, что американские компании прислушались к призывам президента Дональда Трампа. Они объявляют об инвестициях в США на фоне снижения налогов и ослабления регулирования. Тем не менее, доллар пережил самые тяжелые 12 месяцев с 2011 года.

Так что же происходит?

Объяснения слабости доллара как до смешного просты, так и глубоко загадочны. Простое объяснение состоит в том, что экономики других стран начали тоже расти, поэтому их валюты укрепляются. Американская экономка не растет так же быстро, так как была сильнее и раньше, поэтому доллар снижается, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Загадка в том, что на других рынках, особенно на рынке облигаций, ситуация иная. Инвесторы рынка облигаций в ожидании повышения ключевой процентной ставки ФРС подняли доходность 2-летних облигаций выше 2% впервые после краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года.

Это должно было привлечь инвесторов к доллару, особенно с учетом низкой доходности евро. Но доллар снижается относительно евро.

На эту загадку есть несколько ответов, но ни один из них не выглядит удовлетворительным.

Согласно одному из предположений, текущая склонность Банка Японии и ЕЦБ к мягкой политике означает, что рынки обращают больше внимания на отдаленное будущее. Ожидается, что ЕЦБ не повысит ставки до 2020 года, а значит, изменения в перспективах экономики и, соответственно, в инфляции до тех пор не отразятся на облигациях. Поэтому инвесторам следует думать не о доходности в ближайшие два года, а заглядывать намного дальше.

Некоторое время в прошлом году казалось, что эта теория объясняет снижение доллара. Разрыв между доходностью долгосрочных облигаций близко отражал курс доллара к евро, показывая, что трейдеры вкладывают деньги туда, где выше доходность. Но с октября эта закономерность нарушена: разрыв между доходностью 10-летних казначейских облигаций США и облигаций Германии растет, а доллар падает.

"Разрыв между доходностью двухлетних облигаций Германии и США максимален за 20 лет, а доллар снижается без остановки", - сказал главный валютный стратег-аналитик Bank of New York Mellon Саймон Деррик.

По его мнению, решение загадки может быть в том, что ФРС начала сокращать свой портфель облигаций, что искажает обычные сигналы. Он отметил, что соотношение между разрывом в доходности облигаций и обменным курсом во время проведения первых двух этапов количественного смягчения нарушилось. Теоретически, доллар движется в неправильном направлении, ведь ужесточение политики ФРС должно способствовать его укреплению.

В кривых доходности и фьючерсных контрактах на облигации аналитики пытаются найти обоснование теории, гласящей, что доллар снижается потому, что растут экономики других стран. Как ни странно, инвесторы, похоже, уже не боятся распада еврозоны, возвращения дефляции в Японии или пагубного воздействия на развивающиеся рынки сворачивания количественного смягчения. Поэтому они готовы искать доходы за пределами США.

На валютных рынках всегда в ходу теории заговора, и обмолвка министра финансов США Стивена Мнучина, который на прошлой неделе сказал, что слабый доллар поддерживает экспорт из США, подпитала такие теории. На самом деле Мнучин сказал, что доллар будет колебаться, а рынок чрезмерно отреагировал на слова политика-новичка, которые пока не усвоил, что про валюту лучше не говорить вовсе.

Наконец, свою роль играют спекулянты. По данным Goldman Sachs, на прошлой неделе хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы сообщили о рекордных ставках на рост евро и британского фунта, а также об очень больших ставках на дальнейшее падение доллара и иены. В случае выхода неожиданных данных по ВВП или инфляции эти позиции будут быстро закрыты, а доллар вырастет.

Рост доллара в понедельник мог стать началом разворота. Также вероятно, что инвесторы в течение некоторого времени будут зарабатывать на восстановлении мировой экономики, а не вливать деньги в надежде на то, что Трамп усилит Америку.