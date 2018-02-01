Январь оказался жесток к криптовалютам

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Биткоин захватил умы инвесторов в прошлом году так сильно, как не удавалось ни одному из активов до этого, создав новых миллионеров, подтолкнув к прорыву технологии блокчейна и вызвав интерес со стороны институциональных инвесторов, пишет Dow Jones со ссылкой на издание Wall Street Journal.
В 2018 году биткоин обернулся пшиком.
Цена этой криптовалюты в январе упала на 28%, что стало самым значительным месячным падением биткоина за три года, согласно данным CoinDesk Inc. Биткоин в среду достиг 2-месячного минимума, опустившись ниже 10 000 долларов и упав на 48% по сравнению с рекордным максимумом 19 282,73 доллара, достигнутым в середине декабря.
Подобное падение нельзя не заметить, даже если мы говорим о биткоине. Хотя он и раньше терял больше четверти стоимости за день, эти снижения были кратковременными. За последние пять лет биткоин терял в цене более 30% за месяц только трижды, и в самый последний раз это произошло в январе 2015 года, когда криптовалюта рухнула на 32%.
Вечером в среду биткоин торговался по 9 999,26 доллара, согласно CoinDesk.
Причиной снижения биткоина стали несколько факторов, но ужесточение мер регулирования в отношении криптовалют по всему миру было важным катализатором всех несчастий рынка криптовалют.
Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США осуществила одну из самых значительных интервенций в этой области, запретив первичное размещение монет на 600 млн долларов. В январе главный регулятор США по деривативам выдвинул обвинения по трем эпизодам с цифровыми валютами.
Кроме того, негативные настроения подогрели заявления компании Facebook<FB>< > Inc. во вторник о том, что она намерена убрать со своих платформ все рекламные объявления, касающиеся криптовалют и первичного размещения монет. В компании отметили, что хотят избежать вводящей в заблуждение рекламы финансовых продуктов и услуг.
Правительство Китая предприняло шаги по ограничению объемов майнинга биткоинов, что нанесло удар по рынку добычи криптовалюты.
Япония, благоприятно относящаяся к криптовалютам, подверглась хакерской атаке на прошлой неделе. В результате этого взлома с серверов Coincheck Inc. была украдена криптовалюта под названием NEM на сумму 530 млн долларов.
Южная Корея тем временем приняла новый закон, призванный успокоить перегретый рынок биткоинов.
"Все это не может не испугать", - считает Ким Санг-Ву, 29-летний житель Сеула, который торгует криптовалютами уже почти год.
Он начал торговлю на рынке криптовалют, имея на руках девять цифровых криптовалют, совокупная стоимость которых составляла 20 000 долларов. В результате ему удалось увеличить первоначальные капиталовложения в 10 раз.
Теперь Ким Санг-Ву сократил вложения в цифровые валюты в пользу акций корейских компаний.
"Оценка криптовалюты была очень завышенной, - сказал он. - Но я все еще вижу позитивные факторы и уверен, что регулирование направлено лишь на формирование в конечном итоге более крупного рынка. В настоящее же время сложилась непростая ситуация".
Действительно, многим инвесторам биткоин до сих пор приносит большие прибыли. Он держится примерно на 900% выше уровня начала прошлого года, а те, кто купил его всего три месяца назад, более чем удвоили свои вложения.
Еще одним фактом давления со стороны регулирования стало сделанное в среду заявление таможенной службы Южной Кореи, в котором сказано о раскрытии незаконных валютных операций на 637,5 млрд вон (594 млн долларов США), проведенных с использованием криптовалют. В таможенной службе сообщили, что сумма могла быть и больше, что может выясниться по ходу расследования.
Во вторник правительство Южной Кореи ужесточило порядок проверки криптовалютных инвесторов.
Также во вторник суд в Южной Корее впервые постановил конфисковать доходы в биткоинах в рамках дела о нелегальном порносайте. По решению суда, оператор сайта должен, помимо штрафа, уплатить примерно 191 биткоин, что по текущему курсу оставляет примерно 1,19 млн долларов.