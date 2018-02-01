Январь оказался жесток к криптовалютам

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Биткоин захватил умы инвесторов в прошлом году так сильно, как не удавалось ни одному из активов до этого, создав новых миллионеров, подтолкнув к прорыву технологии блокчейна и вызвав интерес со стороны институциональных инвесторов, пишет Dow Jones со ссылкой на издание Wall Street Journal.

В 2018 году биткоин обернулся пшиком.

Цена этой криптовалюты в январе упала на 28%, что стало самым значительным месячным падением биткоина за три года, согласно данным CoinDesk Inc. Биткоин в среду достиг 2-месячного минимума, опустившись ниже 10 000 долларов и упав на 48% по сравнению с рекордным максимумом 19 282,73 доллара, достигнутым в середине декабря. Биткоин торгуется на уровне $10 тыс

Подобное падение нельзя не заметить, даже если мы говорим о биткоине. Хотя он и раньше терял больше четверти стоимости за день, эти снижения были кратковременными. За последние пять лет биткоин терял в цене более 30% за месяц только трижды, и в самый последний раз это произошло в январе 2015 года, когда криптовалюта рухнула на 32%.

Вечером в среду биткоин торговался по 9 999,26 доллара, согласно CoinDesk.

Причиной снижения биткоина стали несколько факторов, но ужесточение мер регулирования в отношении криптовалют по всему миру было важным катализатором всех несчастий рынка криптовалют.

Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США осуществила одну из самых значительных интервенций в этой области, запретив первичное размещение монет на 600 млн долларов. В январе главный регулятор США по деривативам выдвинул обвинения по трем эпизодам с цифровыми валютами.

Кроме того, негативные настроения подогрели заявления компании Facebook<FB>< > Inc. во вторник о том, что она намерена убрать со своих платформ все рекламные объявления, касающиеся криптовалют и первичного размещения монет. В компании отметили, что хотят избежать вводящей в заблуждение рекламы финансовых продуктов и услуг.

Правительство Китая предприняло шаги по ограничению объемов майнинга биткоинов, что нанесло удар по рынку добычи криптовалюты.

Япония, благоприятно относящаяся к криптовалютам, подверглась хакерской атаке на прошлой неделе. В результате этого взлома с серверов Coincheck Inc. была украдена криптовалюта под названием NEM на сумму 530 млн долларов.

Южная Корея тем временем приняла новый закон, призванный успокоить перегретый рынок биткоинов. Эксперты рассказали о причинах падения цены биткоина

"Все это не может не испугать", - считает Ким Санг-Ву, 29-летний житель Сеула, который торгует криптовалютами уже почти год.

Он начал торговлю на рынке криптовалют, имея на руках девять цифровых криптовалют, совокупная стоимость которых составляла 20 000 долларов. В результате ему удалось увеличить первоначальные капиталовложения в 10 раз.

Теперь Ким Санг-Ву сократил вложения в цифровые валюты в пользу акций корейских компаний.

"Оценка криптовалюты была очень завышенной, - сказал он. - Но я все еще вижу позитивные факторы и уверен, что регулирование направлено лишь на формирование в конечном итоге более крупного рынка. В настоящее же время сложилась непростая ситуация".

Действительно, многим инвесторам биткоин до сих пор приносит большие прибыли. Он держится примерно на 900% выше уровня начала прошлого года, а те, кто купил его всего три месяца назад, более чем удвоили свои вложения.

Еще одним фактом давления со стороны регулирования стало сделанное в среду заявление таможенной службы Южной Кореи, в котором сказано о раскрытии незаконных валютных операций на 637,5 млрд вон (594 млн долларов США), проведенных с использованием криптовалют. В таможенной службе сообщили, что сумма могла быть и больше, что может выясниться по ходу расследования. Биткоин продолжает дешеветь на ужесточении регулирования крипторынка в Японии

Во вторник правительство Южной Кореи ужесточило порядок проверки криптовалютных инвесторов.

Также во вторник суд в Южной Корее впервые постановил конфисковать доходы в биткоинах в рамках дела о нелегальном порносайте. По решению суда, оператор сайта должен, помимо штрафа, уплатить примерно 191 биткоин, что по текущему курсу оставляет примерно 1,19 млн долларов.