Оптимизм инвесторов в ОФЗ могут омрачить санкции США

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) набирает обороты: уже третью неделю подряд он в несколько раз выше предложения Минфина. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", связывают это с позитивной макроэкономической ситуацией в России, оптимистичным настроем инвесторов относительно будущего российского госдолга. В самом Минфине причины высокого спроса видят в отсутствии риска и высокой доходности бумаг, "которой нет в мире".

Тем не менее позитивный настрой инвесторов может быть преждевременным, говорят аналитики. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против российской экономики. Документ, в частности, предполагал, что в течение полугода после его принятия Конгресс может собраться для обсуждения возможного расширения ограничительных мер на госдолг России. Предполагается, что уже в пятницу США опубликуют документ, который раскроет интригу с инвестициями в российские ОФЗ.

Причины высокого спроса

На всех аукционах, которые проводил Минфин в этом году, наблюдался повышенный спрос, однако причины высокого интереса инвесторов были разными, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Ольга Стерина. "В начале года в финансовой системе сформировался значительный профицит ликвидности на фоне высоких расходов федерального бюджета в декабре, также на рублевый рынок долга позитивное влияние оказало дальнейшее замедление инфляции и достижение ценами на нефть отметки 70 долларов за баррель", - поясняет она.

На последнем аукционе в среду основной позитив инвесторов был связан с отсутствием более жестких санкций в отношении РФ, замечает аналитик, также оказало влияние и сокращение предложения на аукционах до 30 млрд рублей и погашение ОФЗ 25081 на 145 млрд рублей.

Высокий спрос на ОФЗ в последние три недели связан с рядом факторов: позитивный взгляд инвесторов на мировую и российскую экономику, что способствует росту спроса на рисковые активы, к которым относятся ОФЗ, а также растущий профицит рублевой ликвидности в банковской системе РФ, говорит главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов.

Значительное же снижение доходностей ОФЗ на этой неделе было связано в первую очередь с публикацией "кремлевского доклада" и сопутствующих ему комментариев, на основе которых инвесторы сделали вывод, что в ближайшее время США не введут санкции на инвестиции в госдолг РФ, замечает он. "В результате на рынке ОФЗ инвесторы "съели" премию в доходности, оцениваемую нами в 0,4% в 10-ти летних облигациях, которая появилась в июне 2017 года и сохранялась до конца прошлого года", - сказал Тихонов.

Спрос на госдолг РФ прежде всего обусловлен позитивной макроэкономической ситуацией в России, добавляет руководитель департамента операций с долговыми инструментами BCS Global Markets Алексей Виноградов. "В условиях кризисной стагнации, санкций, длящихся более трех лет, негативным внешним фоном наблюдается устойчивый тренд на снижение инфляции и рост экономики, хотя пока и не существенный", - замечает он.

Будущее ОФЗ

Спрос на ОФЗ в следующую среду будет зависеть от доклада о влиянии санкций на инвестиции в госдолг РФ, публикация которого ожидается вечером в пятницу, говорит Тихонов. "Несмотря на столь оптимистичную реакцию инвесторов на публикацию "кремлевского доклада", мы оцениваем риск введения таких санкций как достаточно высокий", - отмечает он. Соответственно, если доклад будет положительным для ОФЗ, спрос будет высокий, если же отрицательным – то будет наблюдаться локальная распродажа ОФЗ с возвратом доходностей на уровни конца прошлой недели и слабым спросом на аукционе Минфина в среду, рассуждает аналитик.

Стерина соглашается с коллегой. "Оптимизм инвесторов относительно санкций может быть немного преждевременным, так как министр финансов США Стивен Мнучин заявил о существовании закрытой части доклада, уже с конкретными предложениями по санкциям, которые могут быть применены в ближайшее время", - замечает она. Кроме того, до конца недели сохраняется интрига, связанная с частью доклада, посвященной последствиям возможных ограничений на инвестиции в госдолг РФ, добавляет она.

Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем, Вашингтон уже работает над ними.

ЦБ проблем не видит

ЦБ оценил риски распространения санкций США на госдолг РФ и пришел к выводу, что запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или владение выпущенными ранее бумагами вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга РФ, говорит глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, эти ограничения не будут иметь большого эффекта ни для экономики, ни для финансовой стабильности, ни для финансового сектора России.

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрем и на 1 декабря составила 32,1%. Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря до 2,183 триллиона рублей с 2,184 триллиона рублей на 1 ноября. Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 триллиона рублей против 6,687 триллиона рублей месяцем ранее.