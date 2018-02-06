Биткоин упал ниже $6 тыс, на 70% ниже максимума декабря

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Во вторник биткоин упал ниже 6000 долларов США, продолжив крутое снижение, в результате которого почти за два месяца он потерял свыше 200 млрд долларов своей рыночной стоимости, сообщает Dow Jones.

По данным сайта CoinDesk, курс этой цифровой валюты достиг минимума 5995,58 доллара, то есть оказался на 70% ниже установленного в декабре максимума в районе 20 000 долларов. В последние дни, после вмешательства властей в деятельность рынка криптовалют, падение ускорилось.

Сейчас поддержка биткоина находится на скользящей средней за 200 дней, в районе 6200 долларов, сказал Томас Ли из Fundstrat Global Advisors.

По данным CoinMarketCap, при цене в районе 6000 долларов рыночная капитализация биткоина составляет около 109 млрд долларов, или примерно треть общего объема рынка криптовалют.

Это представляет собой едва ли не минимальную долю биткоина на рынке. В феврале прошлого года его доля составляла 85%. Такая ситуация отражает развитие альтернативных криптовалют, которые в последнее время также снижаются.

Рыночная капитализация биткоина снизилась на 200 млрд долларов, что превышает общую рыночную капитализацию Citigroup Inc.

Последнее падение биткоина совпало во времени с резким снижением фондовых рынков во всем мире.

Во вторник конгресс США проведет заседание, посвященное виртуальным валютам, на котором выступят главы Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также Комиссии по срочной биржевой торговле.

По сообщениям государственных СМИ, в понедельник власти Китая обсуждали планы блокирования сайтов, связанных с оборотом криптовалют.

Ранее Пекин запретил работу криптовалютных бирж, а теперь, вероятно, готовится перекрыть некоторые каналы торговли ими через мессенджеры и иностранные сайты.

В понедельник разведывательное управление Южной Кореи доложило парламенту, что была взломана как минимум одна биржа криптовалюты в стране, в результате чего хакеры похитили активы примерно на 26 млрд вон (около 23 млн долларов США), сказал один политик.

"Национальная разведывательная служба сообщила, что северокорейские хакеры использовали технологии, которые позволили им преодолеть наиболее распространенные в Южной Корее антивирусы и время от времени посылать на эти биржи электронные сообщения от имени соискателей работы", - сказал он.

По его словам, разведка не сообщила, какая из бирж была взломана. По информации информагентства Yonhap, под ударом могли оказаться биржи Youbit и Bithumb.

Разведывательное управление изучает информацию, согласно которой, возможно, хакеры из Северной Кореи украли в январе активы на 530 млн долларов с японской биржи криптовалюты Coincheck.

На прошлой неделе три крупнейших американских оператора кредитных карт сообщили, что не позволят своим клиентам использовать карты для покупки биткоина или других криптовалют. С подобным заявлением в понедельник в Европе выступила Lloyds Banking Group PLC.

Тем не менее, пока многие инвесторы верят, что стоимость цифровых валют восстановится. За последние пять лет биткоин дважды падал глубже, чем при текущей распродаже. Весной 2013 года он упал на 76%, а с ноября 2013 по январь 2015 года - на 85%, а потом оба раза восстанавливался.

"Рынок настроен на отказ от риска на фоне негативных новостей, но мы видим позитивные перспективы", - сказал Ли из Fundstrat, отметив сильный спрос на биткоин и другие цифровые валюты со стороны молодежи.