Почему обвалился рынок акций США и чего ожидать дальше?

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Мариам Багдасарян. Рынок акций США вполне закономерно скорректировался вниз на фоне опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и роста ставок, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Коррекция это или разворот рынка вниз после фактически непрерывного роста с начала 2009 года (в 4 раза по индексу S&P 500), покажет дальнейшая политика ФРС с новым главой - Джеромом Пауэллом, считают аналитики.

На мировых рынках намечается тенденция к бегству от более рисковых активов. Так, основные фондовые индексы США по итогам торгов понедельника упали на 3,8-4,6% (максимум за несколько лет) на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) облигаций США. Индексы Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост за 2018 год.

ДЕРЕВЬЯ НЕ РАСТУТ ДО НЕБЕС

Американский рынок акций два года рос без коррекции, индекс S&P 500 прибавил за это время без малого 50%, рассуждает главный аналитик департамента брокерского обслуживания ВТБ Станислав Клещев.

В условиях исторически высокого предложения дешевых денег американский фондовый рынок за последние пять лет удвоился от докризисных максимумов, оценил менеджер департамента по корпоративным финансам "Делойт", СНГ Алексей Мантухов.

Коэффициент цена/прибыль по американским акциям на конец 2017 года в среднем составлял около 24, что говорило о значительной дороговизне американского рынка акций (по данному показателю рынок акций США превосходил все остальные рынки мира), отметил руководитель отдела инвестиционной стратегии дирекции по работе с частными клиентами Citi в России Дмитрий Голубков.

"Оздоровительная коррекция должна была произойти. О высокой стоимости активов с прошлого года говорил даже председатель Федрезерва США", - говорит Клещев из ВТБ.

ПОВОДЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ

Учитывая отсутствие мощных фундаментальных факторов поддержки и сдержанную динамику глобальной экономики, можно назвать множество предпосылок для коррекции, полагает Мантухов из "Делойт", СНГ.

"Причиной вчерашней распродажи мог стать целый ряд обстоятельств: от неопределенности в отношении дальнейших шагов Федрезерва до активизации притока ("горячих" – ред.) средств на рынок в последние недели на фоне низкой волатильности", - рассуждает он.

Падение американских акций произошло в ответ на рост опасений, что экономика США "перегревается", рассуждает руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала" Алексей Заботкин.

"Самый низкий за 17 лет уровень безработицы в США создает риски ускорения инфляции и, соответственно, более стремительного ужесточения денежной политики, изъятия избыточной ликвидности Федеральной резервной системой", - говорит он.

Позитивная макроэкономическая статистика в США (и, в меньшей степени, в других странах) дает Федрезерву дополнительные основания для дальнейшего повышения ставки, более агрессивного, чем ожидали участники рынка, и такие соображения уже способствуют повышению доходности (и падению цен) облигаций, говорит стратег компании "Сбербанк SBER КИБ" Коул Эйксон.

"По сути, падение американского рынка акций выглядит как попытка не отстать от рынка облигаций, где соответствующие изменения начались еще раньше, а также свидетельствует о давно ожидавшемся возвращении волатильности", - добавил он.

Психологическим поводом для коррекции стал уход Джанет Йеллен с поста главы ФРС, полагает вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

"Едва она покидает пост, как начинается корректировка в пользу сдувания "пузырей" на фондовом, валютном, криптовалютном рынках. Данную корректировку рынки допускали еще летом прошлого года (тогда бы корректировка была менее драматичной), однако бездействие и осторожность Йеллен привели к таким вот последствиям", - добавила она.

Инвесторы осознали, что время дешевых денег заканчивается, считает Клещев из ВТБ.

"Акции слишком дороги относительно безрисковых суверенных бумаг с гарантированными купонными платежами, не пришло ли время зафиксировать прибыль?" - резюмирует ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Анастасия Игнатенко.

БЛИЗКО ЛИ ДНО?

Называть вчерашнее падение рынка США "крахом" - это сильное преувеличение, но это действительно самое сильное однодневное падение за шесть лет, отмечает Заботкин из "ВТБ Капитала".

"Повышенная волатильность продлится до тех пор, пока рынки не уверятся, что новый председатель ФРС будет действовать столь же осторожно, как и Джанет Йеллен. Однако ускорение инфляции может заметно усложнить его задачу. Поэтому вполне возможно, что мы наблюдаем заключительную фазу того "бычьего" рынка в глобальных акциях, который разворачивался с весны 2009 года (и который позволил индексу S&P 500 вырасти в 4 раза – ред.)", - сказал он.

Сейчас после затяжного периода рекордно низкой волатильности большое значение приобретает психологический фактор - именно от него во многом зависит ответ на вопрос, насколько сильным будет падение котировок прежде чем инвесторы сочтут их достаточно низкими и начнут присматривать объекты для выгодных вложений, отметил Эйксон из "Сбербанк КИБ".

Наблюдаемую коррекцию на фондовых рынках мира целесообразно использовать для покупок акций по сниженным ценам, считает Голубков из Citi в России.

"Впрочем, даже если и последует некоторый отскок рынка США вверх, мы вполне может увидеть продолжение снижения – откровенно перекупленные рынки должны остыть после более чем годового непрерывного роста", - считает заместитель генерального директора компании "Финам" Ярослав Кабаков.