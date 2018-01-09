Сверхнизкая инфляция может подстегнуть ЦБ РФ снизить ставку до 7,25%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ, Гульнара Вахитова, Анастасия Сапрыкина. Банк России в пятницу, скорее всего, снизит ключевую ставку на фоне замедления темпов экономического роста и сверхнизких уровней инфляции, однако шаг снижения остается под вопросом - оценки экономистов колеблются от 0,25 до 0,5 процентного пункта.

Одни эксперты считают, что регулятор пойдет по пути компромисса между нуждами экономики и возникающими рисками и снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Другие уверены, что ЦБ с целью поддержать российскую экономику будет более "щедрым" и снизит ставку на 50 базисных пунктов.

В эту пятницу, 9 февраля, пройдет первое в текущем году заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. Ключевая ставка в настоящее время составляет 7,75%. Банк России в прошлом году снижал ее шесть раз, в декабре ее "порезали" на 50 базисных пунктов, что стало некоторым сюрпризом для аналитиков и участников рынка. Тогда это решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тем, что у регулятора поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. При этом регулятор дал сигнал, что в следующем году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

Росстат на прошлой неделе опубликовал предварительную оценку темпов экономического роста за 2017 год - рост ВВП составил 1,5%, что существенно хуже официальных прогнозов Минэкономразвития (2,1%) и Банка России (1,7-2,2%).

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5% по сравнению с 5,4% в 2016 году. Тем не менее, Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в текущем году. Несмотря на то что инфляционные ожидания населения находятся вблизи исторических минимумов, в ЦБ считают, что они еще не заякорены.

ЩЕДРЫЙ ШАГ

Те эксперты, которые считают, что ЦБ в своем решении будет руководствоваться, в первую очередь, фактором сверхнизкой инфляции, ожидают более решительного шага в 0,5 процентного пункта.

Вместе с тем, Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор не исключает более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике от умеренно жесткой, чем предполагал ранее. Этому способствует ослабление девальвационных рисков, связанных с внешними факторами, пояснила она тогда. Уровень нейтральной ключевой ставки ЦБ оценивает в 6-7%.

"Полагаю, что мы увидим 7,25% в пятницу. На это указывают как фундаментальные факторы, так и заявления Банка России. На сегодняшний день сложилась непростая ситуация на мировых рынках и сверхнизкая инфляция требует также быстрого снижения процентного пресса на экономику", - отмечает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. "При достаточно активном снижении ставок есть вероятность избежать дефляции в 2018 году", - уверен он.

Поддерживает коллег и Дмитрий Долгин из Газпромбанка. "Смягчение внешнеполитической риторики и улучшение баланса внутренних инфляционных рисков подтверждает наличие более благоприятной среды для ускоренной нормализации денежно-кредитной политики, о которой недавно говорила глава ЦБ. Теперь мы не исключаем снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 9 февраля на 50 базисных пунктов, до 7,25%", - отмечает аналитик.

"Исторически низкий уровень инфляции (2,2% в годовом выражении по итогам января 2018 года) и сократившийся риск в отношении введения санкций на российский госдолг открывают для ЦБ отличную возможность повторно снизить ключевую ставку на 0,5 б.п.", - уверены в компании "Велес капитал".

РАЗУМНЫЙ КОМПРОМИСС

Текущие тенденции на мировых финансовых рынках и проинфляционные риски в российской экономике способствуют "компромиссному" шагу в 0,25 процентного пункта, считает ряд аналитиков.

"Снижение на 0,25 процентного пункта выглядит разумным компромиссом между текущими тенденциями и долгосрочными целями. Январская инфляция очень низкая (около 0,3%), а первая оценка темпов роста ВВП за 2017 год ниже прогноза Банка России. Потенциал экономического роста мы видим чуть ниже (около 1,5%), а слабость инфляции объясняем по большей части временными факторами. В такой картине мира, если совет директоров ЦБ более или менее ее разделяет, сильно ставку снижать сейчас не нужно, так как внутри 2018 года проинфляционные риски с середины года выглядят серьезнее дезинфляционных", - отмечает Дмитрий Куликов из АКРА.

"Я ожидаю снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в свете того, что, с одной стороны, есть сигнал со стороны ЦБ, что монетарные власти готовы и дальше снижать ставку. С другой стороны, обозначились риски, связанные с волатильностью на мировых финансовых рыска. Возможно, со стороны ЦБ будет желание отследить эти риски и посмотреть на влияние повышения ставки ФРС на мировые финансовые рынки", - считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

"Мы ожидаем, что ЦБ сократит ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% в пятницу. Мы считаем, что ЦБ может продолжать снижать ставки, поскольку, во-первых, по нашим оценкам, инфляция в январе снизилась до 2,2% (в годовом выражении – ред.). Во-вторых, мы полагаем, что риск жестких санкций снизился, по крайней мере, на данный момент. В-третьих, инфляционные ожидания показывают дальнейшее улучшение", - уверены в компании "Ренессанс Капитал".

Комментарий Набиуллиной на прошлой неделе создает впечатление, что руководство достаточно настроено на смягчение курса, пишут аналитики "Сбербанка SBER КИБ". "Впрочем, отсутствие краткосрочных прогнозов позволяет предположить, что в дальнейшем ставка ЦБ будет снижаться постепенно и в основном уже после первого квартала 2018 года. Следовательно, на наш взгляд, снижение на 25 базисных пунктов в ближайшую пятницу более вероятно, чем на 50 базисных пунктов", - считают они.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Большинство опрошенных экспертов дают достаточно сдержанный прогноз и по дальнейшим снижениям ключевой ставки - они ожидают, что к концу года она будет находиться на уровне 7%.

"Согласно нашей оценке пространство для снижения ключевой ставки в 2018 году меньше чем в 2017. Вероятнее всего, мы увидим снижение на 0,75 процентного пункта (до 7% к концу года), даже несмотря на то что бюджет, возможно, будет менее дефицитным, чем ожидалось ранее", - отмечает Куликов из АКРА.

Похожей позиции придерживается и Лисоволик из ЕАБР. "К лету ключевая ставка будет 7,25%, а к концу года - 7%", - считает экономист.

Аналитики из ИК "Ренессанс Капитал" также ожидают, что ключевая ставка на конец 2018 года составит 7%. "Мы полагаем, что снижение на 25 базисных пунктов может сопровождаться еще несколькими снижениями в первом полугодии 2018 года. Но мы считаем, что ставка в 7%, достигнутая во втором квартале 2018 года, будет означать конец цикла снижений", - считают они.

Более оптимистичный прогноз дает Хотимский из Совкомбанка - он прогнозируют, что ключевая ставка может достигнуть уровня в 6,5% уже к лету. "Дальнейшему снижению ставки способствует благоприятная макроэкономическая ситуация: стабильная цена на нефть, мягкие санкции и приток спекулятивного капитала", - подчеркивает он.

"Поскольку решения регулятора все больше и больше зависят от макроэкономической статистики, мы полагаем, что продолжающаяся дезинфляция обеспечивает убедительные основания для дальнейшего снижения ставки ЦБ. На наш взгляд, в дальнейшем, до конца 2018 года, ставка может быть снижена еще на 100 базисных пунктов", - считают аналитики "Сбербанка КИБ".