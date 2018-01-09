Что принесет вторая волна обвала рынка акций США на российские биржи?

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Обвал фондового рынка США пока очень похож на коррекцию, и есть надежда на стабилизацию биржевых показателей, что поддержит и рынок акций России, говорят эксперты.

Впрочем, дальнейшее развитие понижательной коррекции на американских площадках не останется без внимания участников рынка акций РФ, который также упадет, считают аналитики. Американские биржи вновь обвалились: DJIA на 4,2%, S&P на 3,8%, NASDAQ на 3,9%

Основные фондовые индексы США по итогам торгов четверга вновь упали - теперь на 3,8-4,2% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%. Рынок нефти также сполз в район 64 долларов за баррель по марке Brent, хотя в начале года он пытался закрепиться на уровне 71 доллар.

Рынок акций РФ сполз в пятницу под давлением внешнего негатива в район ключевых уровней 2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 по РТС. Таким образом, нивелировано более половины роста 2018 года.

НАДЕЖДЫ НА ОТСКОК

Глобальный обвал продолжает победоносно шагать по мировым рынкам, рассуждает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

"Американский рынок снизился за неделю на 10%, потянув за собой вниз азиатские рынки на 12%, Европу - на 8%. Последний раз заходы вниз на 10% американские инвесторы устраивали 2 года назад, но в течение одного месяца быстро возвращались обратно. Сейчас также надеемся на небольшой отскок вверх с переходом в консолидацию. Рубль стабилизируется на фоне нейтральной динамики нефтяных цен", - сказал он. Биржевые индексы РФ падают, пробивая психологические поддержки

Отскок рынка акций РФ вверх вероятен, но его реализация будет полностью зависеть от динамики мировых бирж и нефти, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Вероятность развития коррекции, судя по вчерашним торгам, еще высока, и говорить о ее окончании можно будет лишь когда рынки в течение 3-4 дней покажут пусть небольшой, но стабильный рост, добавил он.

"Поэтому в среднесрочные портфели можно включать лишь дивидендные бумаги и Сбербанк SBER, который будет падать медленнее рынка, а расти быстрее", - считает Антонов.

НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Повышенные уровни доходности гособлигаций ведущих развитых стран, поддерживаемые, в том числе, и "ястребиным" настроем Банка Англии, вчера указавшим на скорое поднятие ключевой ставки, нерешенность бюджетных вопросов в США, повышающих сомнения относительно возможностей президентской администрации работать в нормальном режиме и проводить новые стимулы, негативно сказываются на настроениях на мировых рынках, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR.

"Хотя рынки постепенно входят в зону перепроданности, дефицит поддерживающих новостей укрепляет наш негативный взгляд на рынки в этом месяце. Кроме того, развитию коррекции также способствуют сезонность и приближающийся Новый год по лунному календарю (15 февраля). Индекс Мосбиржи сегодня, по нашему мнению, может тестировать 2180-2200 пунктов, хотя и способен завершить день чуть выше, если настроения на рынке США улучшатся. Тем не менее, мы сохраняем наш тактический негативный взгляд на рынок в середине февраля", - оценил он.

Индекс валютных цен акций - РТС, который уже достиг расчетных целей, пойдет ниже, считает Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК "Телетрейд". Ближайшая цель для него сместились в район 1180 пунктов, оценила она.

"Индексу Мосбиржи при хорошем варианте развития событий лежит дорога в район 2200-2205 пунктов, а при более негативном в район 2170 пунктов", - добавил она.

"Наблюдается интересна закономерность: биржевая паника в 1998-м, 2008-м и теперь в 2018-м, каковы сейчас будут последствия?", - задается вопросом Олег Шагов из компании "Солид".