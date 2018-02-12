Криптовалюту намерены взять в оковы регулирования

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Обсуждения о будущем криптовалют продолжают оставаться актуальными: глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что регулирование операций с криптовалютами в международном масштабе неизбежно, так как у них есть "темная сторона" в виде отмывания денег и финансирования терроризма.

На самом деле рассчитать статистику по отмыванию денег через криптовалюту крайне сложно, но даже если представить примерные цифры, они несопоставимы с отмыванием денег через наличность, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Разговоры об опасности криптовалют с точки зрения национальной безопасности для международного сообщества и вовсе преувеличены, террористы используют другие каналы, утверждают эксперты.

Преувеличенная проблема

Опасения об использовании криптовалют в отмывании незаконных средств чрезмерны, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейн (РАКИБ) Юрий Припачкин. В реальности риски отмывания такие же, как при использовании наличных или безналичных денег. "К сожалению, позиция МВФ продиктована существующей монетарной политикой. Цифровые или частные деньги – это уже существующий третий тип денег и конечно их централизация, особенно в руках одного финансового института, негативно скажется на их развитии и использовании для развития экономики", - говорит он.

В данный момент нет статистики по поводу масштабов отмывания преступных доходов через криптовалюту, замечает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Получить такую статистику очень сложно, поскольку криптобиржи регулируются не так строго. "Также криптобиржи не заинтересованы в предоставлении такой информации, потому что она бросает тень на их бизнес. К тому же есть специальные устройства, которые смешивают "чистые деньги" и "грязные деньги", что затрудняет получение статистики", - говорит он.

В целом проблема отмывания незаконных средств через криптовалюты сильно преувеличена, отмечает Верников. "Преступникам удобнее иметь дело с наличными, это безопаснее", - поясняет эксперт.

Канал не для терроризма

Вряд ли крипторынок станет главным каналом для движения средств криминальных организаций, так как контроль за рынком со стороны представителей власти в разных странах усиливается, считает замглавы аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Согласно исследованиям JP Morgan, количество незаконных операций с криптовалютами значительно снизилось. Мы связываем это с тем, что валюты и сам рынок постепенно перестают быть анонимными" – говорит она.

По ее словам, основной площадкой по отмыванию денежных средств по-прежнему являются офшоры. Объемы денежных средств, которые находятся в офшорах, составляют порядка 40 триллионов долларов, говорит она. "По сравнению с объемом рынка криптовалют - 400 миллиардов долларов – это колоссальная сумма", - замечает эксперт.

В мире наметился тренд на ужесточение регулирования криптовалют, подтверждает Верников. Этот тренд надолго, и он приведет к тому, что криптобиржи будут обязаны хранить документацию клиентов. Если крипто-адрес станет требовать идентификации клиента, то данный механизм станет преступникам не интересен, рассуждает он.

Как регулировать и что впереди

Если говорить о глобальном регулировании, которое предлагает глава МВФ, то в международных масштабах это можно делать так же, как и регулирование с международными банковскими операциями, выработав единые стандарты, говорит Кокорева. "В том, что рынок будет регулируемым, ничего страшного нет, наоборот, это позволит привлечь новых инвесторов, так как они будут уверены в том, что их права защищены", - отмечает она, добавляя, что жесткое регулирование не в пользу инвесторов и майнеров приведет к уходу рынка в тень.

По мнению Верникова, в любом случае криптовалюты ждет долгое будущее, потому что молодое поколение не доверяет фиатным деньгам и банкам. При этом гарантировать, что цена криптовалют будет расти и дальше, нельзя, так как ужесточение регулирования может сделать их менее привлекательными.

Вообще сейчас возникает новая система экономических отношений, базирующихся на том, что организации, которые производят свой продукт, вводят и свои системы частных денег, отмечает Припачкин. "Эти системы базируются на блокчейне и позволяют обеспечить не только лояльность клиентов, но и увеличить объем продаваемых услуг", - говорит он. В будущем конкуренция между частными криптовалютами произведет отбраковку плохо обеспеченных и плохо управляемых валют, а количество криптовалют будет расти дальше, заключает эксперт.