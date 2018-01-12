Рынок акций РФ и рубль снизятся на текущей неделе

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе дальнейшего снижения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 1,5% и на 2,2%, соответственно. Цена на нефть марки Brent повысится на 1 доллар, до 63,4 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется выше 1,22. Рубль относительно доллара снизится на 45 копеек и 71,4 против евро, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Нервозность мировому рынку задают площадки США: американский фондовый рынок был локомотивом роста за последний год, однако высокий уровень котировок требует глубокой коррекции, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Переоцененность акций компаний США оказывает глобальное давление на риск. О перегреве свидетельствует резко возросшая волатильность, которая, однако, все же направляет рынки вниз. Инвесторы пересматривают выбор активов. Если в условиях низких процентных ставок в США и восстановления экономики акции приносили высокий доход, то сейчас их высокая стоимость и неоднозначные перспективы делают их менее привлекательными", - указывает он.

Роман Ткачук из "Альпари" ожидает, что фондовые индексы на текущей неделе продолжат кататься на "американских горках". В такие периоды инвесторы будут отдавать предпочтение защитным валютам – японской иене и швейцарскому франку, считает он.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российские индексы будут находиться под давлением, связанным со снижением цен на нефтяные контракты, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. Текущий тренд может продолжиться всю текущую неделю, несмотря на выполнение странами ОПЕК своих обязательств по ограничению поставок нефти, отмечает он.

Российский рынок приступит к консолидации после снижения на 5,6% с начала февраля из-за падения ведущих мировых фондовых индексов на 8-10%, полагает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

"На российском рынке акций мы сейчас наблюдаем завершение фазы активного притока иностранных средств. Есть риск давления со стороны этого фактора, однако, скорее всего, обойдется без масштабных распродаж. Индекс Мосбиржи может сходить к трендовой поддержке около 2170 пунктов", - считает Василий Карпунин из "БКС Брокер".

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" видит целью коррекции уровень 2100 пунктов по индексу Мосбиржи.

Ткачук из компании "Альпари" полагает, что на российском фондовом рынке может повториться сценарий 2017 года, когда после роста в январе индекс ММВБ снижался шесть месяцев кряду.

Российский рынок акций также смотрится весьма уязвимо из-за давления на рынок нефти, хотя отношение РТС/Brent удерживается на комфортных уровнях, что отражает индуцированный внешними рынками характер текущей коррекции, обращает внимание Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR.

"Мы считаем, что сейчас стоит занять консервативную позицию по "голубым фишкам" и выдержать паузу в их покупках до нормализации ситуации: локально, исходя из нашего негативного взгляда на рынок нефти, индекс Мосбиржи имеет еще инерционный потенциал в рамках текущего снижения в размере 1-2%, после чего вероятен отскок", - говорит он.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В перспективе предстоящей недели рубль продолжит оставаться преимущественно под воздействием внешних факторов, считает Денис Давыдов из Нордеа Банка. Основные вызовы и риски для российских активов будут формировать сохраняющиеся коррекционные настроения на глобальных площадках, добавил он.

"Из внутренних тем можно выделить лишь старт февральских налоговых платежей (в четверг), которые, однако, вряд ли смогут полностью сгладить потенциальное давление на рубль", - говорит он.

Доллар может укрепить свои позиции по отношению к валютам развивающихся рынков в связи с нисходящим трендом цен на нефть и снижающейся привлекательностью нефтяных фьючерсов, считает Егоров из Dukascopy Bank.

Снижение цены на нефть ниже 65 долларов за бочку бьет по российскому рынку, что негативно для рубля, отметил Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

Многое будет зависеть от статистики по добыче и запасам в США на следующей неделе, если добыча продолжит расти, это окажет давление и на нефть, и на российский рубль, рассуждает Ткачук из компании "Альпари".

Евро с начала февраля находится в "медвежьем" канале и, вероятно, продолжит снижение, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На рынке может быть много индивидуальных историй, отмечает Карпунин из "БКС Брокер". К примеру, акции "Магнита" MGNT после масштабных распродаж могут игнорировать внешний фон, не следуя за общей тенденцией индекса Мосбиржи, полагает он. Вместе с тем, инвесторы могут начать присматриваться к упавшим бумагам с хорошей дивидендной доходностью, речь здесь может идти о таких историях, как МТС MTSS, добавляет он.

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" отмечает из корпоративных событий отчетность "Полюса" и "Яндекса" YNDX за 2017 год, а также данные по продажам "Алросы" ALRS. "Котировки "Алросы" растут в преддверии аукциона по продаже газовых активов. Для компании продать их на таком рынке, безусловно, было бы хорошим событием", - указывает он.

Вероятно, что снижение котировок охватит большинство бумаг, и защитные инструменты найти будет непросто, считает аналитик. Лучше рынка, возможно, будут торговаться акции "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" SNGS, а худшую динамику продемонстрируют акции сырьевого и финансового сектора, полагает он.

Локтюхов из Промсвязьбанка по-прежнему рекомендует искать для краткосрочных покупок менее ликвидные бумаги, в меньшей степени зависящие от внешней конъюнктуры, отстающие от рынка и имеющие хорошие инвестиционные перспективы. В частности, аналитик рассчитывает, что и на текущей неделе акции "Алросы" смогут показать динамику лучше рынка: дивидендная доходность по ним остается привлекательной, фундаментальная недооценка компании весьма велика, а рубль находится под определенным давлением.

"Нам также нравится электроэнергетический сектор (в первую очередь, мы выделяем "Интер РАО" IRAO, "Россети", ФСК ЕЭС FEES), способный обеспечить своих акционеров высокими дивидендами и имеющий хорошие перспективы роста бизнеса в условиях ожидаемого оживления в экономике", - говорит эксперт.

С его точки зрения, готовы к восстановлению технической точки зрения акции "Аэрофлота" AFLT и "Магнита", оцениваемые неоправданно низко и с фундаментальной точки зрения. Локтюхов ждет возврата стоимости этих бумаг выше, соответственно, 160 и 5200 рублей уже в ближайшие недели.