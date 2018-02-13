Как помогают российским компаниям иностранные инвестиции

МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Для получения максимальной пользы от партнеров из развитых стран российским компаниям необходимо инвестировать в интеллектуальные ресурсы, считают эксперты НИУ ВШЭ. Чтобы деньги вкладывались не напрасно, а развивали и приумножали бизнес, нужно совершенствовать стандарты работы, стремиться повысить лояльность клиентов.

В международной торговле принято высоко оценивать значение прямых иностранных инвестиций, однако, утверждают эксперты, само по себе наличие иностранного участия не оказывает позитивного эффекта на бизнес организаций, в том числе российских.

Польза от иностранного присутствия появляется только в период рецессии, причем в основном в деятельности экспортоориентированных компаний. В стабильных экономических условиях преимущества от вложенных иностранных средств не возникают автоматически, особенно в отношении бизнесов развивающихся экономик.

Кто лучше переживает кризис

Привлечение прямых зарубежных инвестиций – одно из эффективных решений для выживания российского бизнеса в период экономического спада, отмечают эксперты. "Мы обнаружили, что в целом наличие иностранной собственности не влияет на результаты деятельности компаний. Оно оказывает положительный эффект только в период экономической рецессии или усиливает его для экспортоориентированных компаний", - говорит научный сотрудник международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ в Перми Анна Быкова.

Во время рецессии связи с зарубежными партнерами существенно смягчают последствия кризиса для принимающих капитал компаний. В такое время негативный эффект кризиса либо снижается, либо полностью нивелируется для компаний с прямыми иностранными инвестициями. Иностранный капитал потенциально особо значим для бизнеса всех стран с переходной экономикой, испытывающих кризис, отмечают эксперты.

Динамические способности

Может показаться странным, но иностранные инвестиции полезны не всем, а только тем компаниям, которые наделены определенными ресурсами, говорит Быкова. Во время экономического роста доступ к иностранному капиталу не является единственным условием для успеха.

"Другими словами, для наличия положительного эффекта между иностранными инвестициями и результатами деятельности компаний необходимо наличие "медиаторов " или посредников", - говорит она, добавляя, что в данном случае таковыми становятся динамические способности – умение компании постоянно создавать, расширять и модифицировать ресурсы в зависимости от условий внешней среды и стратегии бизнеса.

Результаты анализа данных 1096 российских компаний показали, что динамические способности играют не частичную, а полную посредническую роль. Таким образом, трансформация иностранных инвестиций в экономическую добавленную стоимость происходит за счет преобразований внутренних ресурсов компании или механизма использования динамических способностей.

Исследователи выделяют три типа основных динамических способностей компаний. Первый тип — умение обучаться, внедрять знания и технологии, полученные от иностранных партнеров. Второй тип – умение трансформировать внутренние имеющиеся ресурсы в соответствии с более высокими требованиями иностранных инвесторов, что особенно важно для компаний с развивающихся рынков. Третий тип – эффективное обнаружение и внедрение знания о более высоких рыночных стандартах, технологиях работы с покупателями и поставщиками, увеличивающих лояльность клиента.

Согласно проведенным исследованиям, ключевым фактором, влияющим на создание стоимости компании, является способность третьего типа, на которую приходится 52,2% общего эффекта. В свою очередь адаптивная способность, второй тип, обеспечивает 50% операционной эффективности.

Как заключают исследователи, иностранные инвестиции должны быть не просто дополнительным источником финансирования, а элементом трансформации и улучшения качества человеческого капитала, механизма обмена знаниями между компаниями и адаптации новых технологий. Все это, в конечном итоге, должно приводить к увеличению конкурентоспособности отечественных фирм, полагают эксперты.