"Выбирай на вкус": самые высокооплачиваемые профессии РФ

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Анна Подлинова. По данным международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam, на текущий момент в мире насчитывается 2043 долларовых миллиардера. В России число долларовых миллионеров и миллиардеров растет в среднем на 10% и 11% в год соответственно. По итогам 2016 года долларовыми миллионерами стали 12 тысяч россиян, миллиардерами – восемь. Это рекордные показатели для всего мира. Поэтому вопрос "Как заработать миллион?" в современных условиях уже не кажется чем-то совершенно нереальным, тем более если речь идет о заработке в рублях.

Такие деньги можно получать "в белую" на работе в качестве заработной платы. Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter специально для агентства "Прайм" составила список самых высокооплачиваемых профессий в России, зарплаты по которым доходят до 1 миллиона рублей в месяц.

Ситуация на рынке труда

Несмотря на продолжающееся падение реальных доходов россиян, зарплаты все-таки показывали слабый рост. В течение 2017 года были зафиксированы устойчивые положительные изменения зарплат по большинству значимых срезов рынка, говорят эксперты HeadHunter. Среди позитивных тенденций рынка труда эксперты-рекрутеры отмечают рост спроса (количество вакансий) по основным отраслям и профессиональным областям. Следствием этого является увеличение зарплатных предложений в вакансиях. Тем не менее специалисты отмечают, что общий экономический фон остается непростым.

Самым доходным местом для работников остается Москва: отклонение от уровня столичных зарплат превышает 30% в Санкт-Петербурге и Владивостоке. А в Перми, Ростове-на-Дону, Красноярске и других городах-миллионниках разница в зарплате за аналогичные услуги превышает 50%.

Кто берет больше всех

Несмотря на отличие в уровне зарплат по стране, в среднем высокие позиции оплачиваются примерно одинаково. Как правило, самые высокооплачиваемые профессии — это позиции топ-менеджеров.

Таблица Поделиться

Твитнуть

Поделиться Таблица

Верхнюю строчку списка занимает позиция технического директора. Как объясняют эксперты HeadHunter, этот человек должен обладать большим опытом управления командами разработчиков, навыками планирования и пониманием, как развивать продукт компании с технической точки зрения. Функциональные обязанности технических директоров включают обеспечение бесперебойной работы технических систем, координирование работы персонала, учет и обеспечение рационального использования материально-технических ресурсов.

Вторую строчку занимает коммерческий директор – топ-менеджер, занимающийся продажами, закупками, логистикой и маркетингом компании. В его сферу деятельности может входить подбор и обучение персонала. В целом, для данной позиции могут требоваться умение решать экономические, кадровые, технологические, политические и иные вопросы.

В основном в списке находятся топ-менеджеры и менеджеры разных уровней, уточняют эксперты, так как основное требование для всех высокооплачиваемых позиций – управленческий навык.