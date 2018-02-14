Федеральный бюджет начал год с профицита

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Федеральный бюджет по итогам первого месяца нового года оказался профицитным, 2,8% ВВП: доходы превысили расходы на 189 миллиардов рублей, сообщил Минфин.

Профицит обеспечили растущие цены на нефть, а также традиционно низкие траты бюджета в январе по сравнению с другими месяцами года, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Если конъюнктура будет играть в пользу России, то по итогам года бюджет действительно может оказаться профицитным, хотя в законе о бюджете на 2018 год заложен дефицит в 1,3% ВВП.

Напомним, в конце января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в случае сохранения текущей благоприятной конъюнктуры бюджет может достичь профицита на уровне 2% ВВП уже в этом году.

Нефтяной фактор

Профицит бюджета в январе связан с сезонным фактором, так как в январе расходы бюджета традиционно самые низкие, говорит главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. В течение года они постепенно растут, достигая максимумов в ноябре-декабре. "При этом налоговые поступления в бюджет распределены по году гораздо более равномерно, что и привело к профициту бюджета в январе", - замечает он.

Большой профицит федерального бюджета в январе во многом связан с дополнительными нефтегазовыми доходами, которые по итогам января составили около 260 миллиардов рублей, отмечает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. "При сохранении благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка, профицит бюджета по итогам 2018 года может составить около 1,5-2 триллионов рублей", - говорит он, замечая, что дополнительные нефтегазовые доходы в соответствии с правилом должны быть направлены на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Куда пойдут излишки

Если цены на нефть останутся на текущих уровнях до конца года, то высока вероятность того, что бюджет по итогам 2018 года будет профицитным, подтверждает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "Разница между фактическими и прогнозируемыми доходами направляется Минфином на покупку иностранной валюты, поэтому основным результатом реализации этого сценария будет пополнение резервных фондов, нежели какой-либо значительный рост инвестиционной активности", - полагает он.

По прогнозу Тихонова, доходы бюджета 2018 года практически совпадут с заложенными в него расходами, поэтому бюджет должен получиться сбалансированным. "Однако мы считаем, что правительство не удержится от соблазна увеличить расходы в условиях позитивной внешней конъюнктуры", - говорит он. Дополнительные расходы бюджета составят около 500 миллиардов рублей, в результате чего дефицит бюджета по итогам года также составит около 500 миллиардов рублей. По его мнению, они будут направлены как на социальную поддержку населения, так и на поддержку экономики.

Устойчивый профицит создает условия для возобновления процесса размещения средств ФНБ в инструменты финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, говорит Петроневич. Ранее в целях сохранения средств фонда финансирование проектов было полностью остановлено.

Возобновление финансирования ранее одобренных проектов позволит стимулировать инвестиции и экономический рост, при этом формально не приводя к росту расходов бюджета и не противореча бюджетному правилу, полагает он.