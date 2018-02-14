АТОР о размещении болельщиков на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Число футбольных болельщиков, желающих посетить Россию во время Чемпионата мира 2018 года, намного превышает изначальные ожидания, и пока нет полного понимания, где все они будут жить, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Желающих посетить чемпионат мира, по нашим оценкам, по оценкам туроператоров, которые занимаются обслуживанием иностранных граждан на территории России, намного больше, чем ожидалось. И парадоксальным образом удовлетворить этот спрос не получается толком, потому что те отели, которые эти люди, желающие приехать, готовы принять, они оказываются все-таки дороговаты", - сказала Ломидзе на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что интерес к Чемпионату проявляют "туристы из практически всех основных футбольных стран мира, включая страны Латинской Америки, ЕС, а также из Ирана и Саудовской Аравии.

"По данным различных систем бронирования авиабилетов, в Россию на период проведения Чемпионата мира количество запросов, количество бронирований из таких стран, например, как Хорватия, Испания, Италия, Стран Латинской Америки, увеличилось от 17% до 40%. То есть это говорит об очень большом интересе", - отметила она.

Ранее на этой же пресс-конференции председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что не менее двух миллионов туристов посетят Россию во время мундиаля.

ГДЕ ВСЕ БУДУТ ЖИТЬ

При этом, по словам Ломидзе, вопрос размещения этих туристов пока остается открытым, в том числе из-за высоких цен на гостиничные номера. Она также рассказала, что появились альтернативные демократичные варианты размещения туристов на время проведения чемпионата мира по футболу.

"Мы видим, что на рынке есть предложения от палаточных городков в городах проведения чемпионата до частного сектора, который очень активизировался и есть люди, которые готовы свои квартиры сдавать на сутки, на двое, и это получается дешевле", - рассказала Ломидзе.

Финальная картина распределения спроса на объекты проживания туристов, по словам Ломидзе, будет в мае.

"Мы считаем, что такая картина будет сформирована, как ни странно, в мае, когда, мы надеемся, что многие объекты размещения поймут, что цены завышены, цены начнут снижаться ввиду недозагрузки, и когда большая часть обладателей FanID болельщиков уже приобретет билеты, уже приобретет пакеты туристические, и тогда к началу мая, думаю, у нас будет полная картина: кто, откуда, в каком количестве приедет, где они будут жить и сколько они готовы за это заплатить", - исполнительный директор АТОР.