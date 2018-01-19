АФК "Система" и "Роснефть" соблюдают мировую не по букве, но по духу

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ, Татьяна Белякова. АФК "Система" AFKS и "Роснефть" ROSN в понедельник сделали еще ряд шагов на пути выполнения мирового соглашения по "Башнефти" BANE, соблюдая заложенные в него принципы, хотя и чуть отойдя от формальной последовательности: суд по ходатайствам "Роснефти" снял арест с активов АФК, которые должны были стать залогом для второй выплаты, а "Система" уже объявила о привлечении кредита Сбербанка SBER, которым предполагается профинансировать последнюю выплату.

Рынок позитивно отреагировал на эти новости: в начале дня акции корпорации подскочили на 3,6%, позднее рост немного замедлился - до примерно 2,5% по состоянию на 17.15 мск.

Арбитражный суд Башкирии в декабре утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти". АФК до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской компании.

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первый этап уже позади - 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей. В рамках второго этапа АФК "Система" не позднее 28 февраля должна перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей и еще столько же - не позднее 30 марта. Параллельно, также поэтапно, должен сниматься обеспечительный арест с активов АФК.

КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ МТС

АФК "Система" в понедельник объявила, что привлекла пятилетнюю кредитную линию Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из них 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению. Остальная сумма может быть использована АФК "Система" по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации. Соглашение предусматривает возможность досрочного погашения.

Мировое соглашение предполагало, что Сбербанк выдаст кредит под залог освобожденных от ареста 31,76% акций МТС для завершающей выплаты "Системой" в адрес "Башнефти" 40 миллиардов рублей, в срок не позднее 30 марта.

Источник, знакомый с условиями соглашения, рассказал РИА Новости, что "Система" заложит около 11% МТС при получении 40 миллиардов рублей от Сбербанка для выплат "Башнефти".

В настоящее время принадлежащие самой АФК и ее дочернему "Система-Инвесту" 31,76% акций МТС остаются под арестом в обеспечение иска "Роснефти". Однако помимо этого пакета АФК контролирует акции оператора еще через две своих "дочки": "Система Телеком Активы" (11,03% акций) и Sistema Finance S.A. (4,8% акций). В целом эффективная доля АФК в МТС составляет чуть больше 50%.

Официальный представитель АФК отметил, что "Система" будет получать доход по заложенным акциям. Договор со Сбербанком, по его словам, не накладывает ограничений на получение дивидендов от МТС. Кроме того, АФК сможет голосовать заложенными акциями.

СНЯТИЕ АРЕСТА С ДРУГИХ АКТИВОВ

На втором же этапе предполагалась выплата 40 миллиардов рублей до конца февраля за счет денежных средств, предоставление которых "Системе" организует РФПИ под залог акций "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК) и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

В понедельник арбитражный суд Башкирии по ходатайствам "Роснефти" снял арест с этих двух активов АФК "Система", а именно с 52,09% акций "Детского мира" и 90,47% акций БЭСК.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд предоставит АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей сроком на шесть месяцев. При этом на прошлой неделе он не исключил, что объем кредита может оказаться меньше, если корпорация продаст один из залоговых активов.

Основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков тогда же заявил, что корпорация не рассматривает вариант продажи активов. Вместе с тем ранее в феврале он говорил, что отмененное в декабре SPO "Детского мира" будет проведено в марте, и на продажу будет выставлен пакет около 25%.