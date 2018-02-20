Получит ли РФ "рейтинговый подарок" на 23 февраля и кто от этого выиграет

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В пятницу, 23 февраля, международные рейтинговые агентства S&P и Fitch должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ. В настоящее время из агентств "большой тройки" Россия имеет рейтинг инвестиционного уровня лишь только по шкале Fitch - "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody`s тоже сохраняет эту категорию ("Ва1"), однако в конце января улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Вa1.

Агентства снизили рейтинг РФ до "мусорного" в 2014 году, когда цены на нефть упали, а Запад ввел санкции против Москвы. С тех пор их позиция претерпела позитивные изменения на фоне подорожания "черного золота" и улучшения макростатистики по РФ. Повышая рейтинг страны, Moody’s отметило сокращение уязвимости страны к геополитике, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря сделке ОПЕК+.

Что касается опасений по поводу новых санкций США, то они тоже ослабли. В этом месяце министерство финансов США озвучило опасения, что распространение санкций в отношении России на ее суверенный долг может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки.

Российские власти официально прогнозируют возвращение суверенного рейтинга России на инвестиционный уровень в 2019 году, однако ожидают, что это произойдет раньше. На 23 февраля возложены большие надежды - глава Минфина Антон Силуанов рассчитывает, что агентства S&P и Fitch при принятии решения по рейтингу России объективно оценят экономическую ситуацию в стране. Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин высказывал мнение, что все три международных рейтинговых агентства присвоят России рейтинг инвестиционного уровня в 2018 году. С подобными заявлениями выступали и другие чиновники, экономисты и представители финансового сообщества. Причин для снижения рейтинга нет, уверен замглавы Минфина Сергей Сторчак.

СОМНЕНИЯ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты разошлись во мнениях относительно того, произойдет ли повышение рейтинга до уровня инвестиционного в ближайшую пятницу. "Наши прогнозы исходят из того, что оба агентства предпочтут пока сохранить "статус кво". Что касается Fitch, то сомнений в таком исходе фактически нет, а относительно S&P они появились в начале этой недели, когда вышел их комментарий относительно "разочаровывающих" цифр по экономическому росту и "стагнации" корпоративного кредитования. Таким образом, текущие рейтинги не изменятся, возможно, в комментариях будут отмечены некоторые позитивные тенденции", - рассуждает главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.

Он напомнил, что российские чиновники постоянно указывают на то, что отношение инвесторов к нашим активам исходит из того, что инвестиционный рейтинг у РФ условно есть. Поэтому в случае сохранения текущего состояния дел никаких изменений с точки зрения инвестиций ждать не стоит. Другое дело – неожиданные позитивные или негативные перемены: они могут повлиять на настроение инвесторов. Но по умолчанию ожидается нейтральная реакция.

При этом до конца года вероятность повышения рейтингов России до инвестиционного уровня велика, уверен Давыдов. "В ходе следующего пересмотра в сентябре агентства, скорее всего, учтут то, на что сейчас лишь обращают внимание в комментариях. Ожидается, что рост экономики РФ примет устойчивый характер, подушевой ВВП и корпоративное кредитование начнут расти. Улучшит отношение к нам четкая программа экономических реформ, если таковая появится после выборов", - указал он.

НАДЕЖДЫ

В свою очередь, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов отмечает, что вероятность повышения рейтинга уже сейчас весьма велика. "Несмотря на предвыборный период, интриги не наблюдается, поэтому макроэкономические прогнозы с большой долей вероятности не изменятся", - сказал он.

По его мнению, в случае повышения рейтинга одним или сразу двумя агентствами условия станут более благоприятными для спекулянтов. "Сам по себе факт повышения положительно отразится на нашем фондовом рынке. Капитализация компаний вырастет, но пропорция привлеченных на рынок российских акций и облигаций инвесторов vs спекулянтов может оказаться не самой оптимистичной", - считает эксперт.

Выгоды от повышения рейтинга могли бы быть колоссально больше, если бы российские компании-эмитенты ждали прихода иностранного капитала, с целью инвестирования в IPO и размещения дополнительных акций (SPO). Но сегодня деловая активность и потенциал корпоративного сектора недостаточно высоки.

Поэтому даже принятое решение о повышении рейтинга РФ больше всего порадует транснациональные инвестфонды. Что касается банковского сектора РФ, то сегодня корпоративное кредитование ему не особенно нужно, поскольку у банков достаточно избыточных финансовых ресурсов, которые можно направить на эти цели, полагает Ордов.

По мнению аналитика ФК "Уралсиб" Ольги Стериной, наиболее вероятно, что рейтинг повысит лишь агентство S&P. Таким образом, Россия может вновь получить два рейтинга инвестиционной категории в иностранной валюте. "Повышение рейтинга от S&P может оказать большее влияние на рынок, чем аналогичное решение Fitch, так как будет означать, что у России снова два рейтинга инвестиционного уровня в иностранной валюте. Возвращение второго такого рейтинга позволит включить российские бумаги в ведущие облигационные индексы и повлечет за собой приток капитала в российские евробонды", - считает она.