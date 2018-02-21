Банки предложат россиянам вклад без права забрать деньги досрочно

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В России может появиться безотзывный вклад – банковский депозит, который вкладчик ни при каких условиях не может получить обратно до указанной в договоре даты. Подобный продукт успешно используется в Западной Европе – люди копят на нем деньги для первоначального взноса по ипотеке, а потом получают в том же банке кредит по льготной ставке. В настоящее время в нашей стране аналогичных депозитов нет – средства можно снять в любой момент, полностью или частично, хоть и с потерей процентов. Исключения сделаны лишь для юрлиц, которые прописывают в договоре с банком особые условия возврата. ЦБ: Вклады населения в банках РФ в январе снизились на 1,5%

Дело в том, что пока законодательство не дает право заключать сделки по оформлению безотзывного вклада, поскольку права собственности, установленные в Гражданском кодексе, имеют приоритет перед банковским законодательством. Данная схема может измениться, если обсуждаемый законопроект примут, поскольку он предусматривает законодательное ограничение права собственности для безотзывных вкладов. В этом случае право людей в любой момент забрать свои сбережения будет ограничено.

НЕ ИПОТЕКА, А ИНВЕСТИЦИИ

Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. По словам председателя комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в России предполагается действовать по европейскому сценарию – безотзывным вкладом будут пользоваться те, кто хочет получить ипотечный кредит.

"Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях. Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому банк может их использовать для своих бизнес-задач", — сказал он.

В Госдуме уточняют, что со временем на такой вклад можно было перечислять и средства материнского капитала. Это позволит семье как можно скорее обзавестись собственным жильем.

Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такой продукт вряд ли существенно повлияет на рынок ипотеки. "Большинство депозитов сейчас и так являются более или менее долгосрочными, но не заключаются на срок больше полугода-год. Потеря процентов стимулирует людей не снимать деньги раньше положенного времени, такие прецеденты редки. Но иметь эту возможность психологически важно с учетом снижения реальных доходов важно. Поэтому вряд ли возможность заключения безотзывного вклада повлияет на рынок ипотеки, здесь скорее играют роль другие факторы", - рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Эксперты полагают, что это скорее еще один инструмент на рынке длинных инвестиций, причем достаточно востребованный. "Основное его преимущество – повышенный процент дохода. Достигается это за счет того, что банк может максимально использовать полученные под управление финансы без опасения немедленного возврата средств по требованию собственника", - считает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский.

С другой стороны, интересен такой продукт будет инвесторам с большими деньгами либо компаниям, полагает Порывай. Они имеют опыт распоряжения инвестициями, и вряд ли заинтересованы в досрочном снятии средств. Также они уже пользуются другими альтернативными инструментами, например, "народными ОФЗ", спрос на которые среди обычных граждан не так уж велик.

ЛЮДЯМ ИЛИ БАНКАМ?

Доходность по таким вкладам должна быть существенно выше стандартных депозитов, поскольку невозможность досрочного снятия нужно чем-то компенсировать. Эксперты затрудняются предположить, насколько ставки могут быть выше среднего уровня, но напоминают, что доходность по корпоративным займам превышает ту, что предлагают физлицам, как минимум на несколько процентов годовых.

По мнению Островского, если законодательство изменится соответствующим образом, такой продукт будет выгоден в большей степени банкам, поскольку позволит им не резервировать и оставлять без движения часть средств для удовлетворения срочных возвратов. При разумном подходе выгода будет доступна и клиентам. "По сути, вкладчик сам должен будет оставлять часть средств доступными для себя на крайний случай и не направлять в безотзывный вклад все свои сбережения, а не перекладывать это бремя на банк, как, по сути, сейчас и происходит", - сказал он.

Порывай называет наиболее близкой альтернативой безотзывному вкладу сберегательные сертификаты. Это ценная бумага, доходность по которой на 1-2% выше, чем по стандартному депозиту, поскольку сертификаты не входят в систему страхования вкладов. Однако сохраняется возможность досрочного снятия средств с потерей процентов. "Но опять-таки, это выгодно тем, кто распоряжается большими суммами – инвесторам или крупным корпорациям, поскольку стандартный депозит ограничен по объему привлечения средств путем более низких ставок. У населения такие сертификаты востребованы редко", - заключил эксперт.