Эксперты разошлись во мнении по успешности нового золотого "петро" Венесуэлы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Создание второй национальной криптовалюты Венесуэлы - золотого "петро" - с одной стороны, может помочь стране выйти из финансового кризиса и привлечь зарубежные инвестиции, а с другой - выглядит как очередной пиар-ход государства, полагают опрошенные эксперты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о выпуске в оборот еще одной криптовалюты - золотого "петро", которая будет обеспечена этим драгоценным металлом. По словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе. Мадуро: Венесуэльская PDVSA будет совершать часть сделок за "петро"

Реализация первой криптовалюты "петро", поддержанной нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Президент Мадуро уже заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ряд экспертов считает, что инициатива по выпуску национальных криптовалют Венесуэлы принесет свои плоды, в частности, позволит привлечь инвестиции в страну, снизить риски от удешевления нефти.

"Мы видим здесь желание Венесуэлы диверсифицировать свой, если можно так выразиться, "криптовалютный инвестиционный портфель". Это, безусловно, умный ход и минимизирует риски стать слишком зависимыми от цен на нефть. Все мы знаем, что в ситуации, когда практически все рынки оказываются в "красной зоне", золото (в последнее время также и серебро, и платина) - торгуются в "зеленой". Поэтому такой подход очень разумный, он обязательно должен решить многие финансовые проблемы Венесуэлы", - уверена вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

Как указал директор по развитию бизнеса SQUAREX Борис Сарматов, из-за стремительной девальвации боливара, население Венесуэлы активно использует в расчетах существующие криптовалюты, в том числе и биткоин. Теперь же страна активно развивает собственную национальную криптовалюту, и ее опыт может быть полезен другим странам. "Опыт и результаты, полученные Венесуэлой, безусловно, будут полезны развитию мирового рынка индустрии, и прежде всего странам которые активно обсуждают возможность создания национальных криптоволют. Например, это Сингапур или Швеция", - пояснил он.

Основатель Blockchain Group Дмитрий Мацук полагает, что решение выпустить две национальные криптовалюты может быть вызвано желанием обойти санкции и привлечь капитал от иностранных инвесторов. "Есть ли прицел на конкретных инвесторов - неизвестно", - отметил он. Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом

"Если верить Мадуро, вероятно, спрос на новую валюту, по аналогии с нефтяным "петро", будет иметь место. Интерес к ней могут проявить как крупные институциональные инвесторы (фонды), так и крупные владельцы криптовалют. Насколько успешной будет валюта в будущем - зависит от реализации и от того, исполнит ли государство свои обязательства по ней. Позволит ли этот сбор средств стране выйти из кризиса - зависит от эффективности расходования средств, курса базовых активов и, конечно, от объемов сборов. Шансы есть, но ведь Венесуэле не зря отказывают в кредитовании. Привлечение средств и эффективное их расходование - разные процессы", - указал эксперт.

НЕУДАЧНЫЙ ПИАР-ХОД

В то же время некоторые эксперты сомневаются в успешности криптовалютной инициативы властей Венесуэлы.

"По-моему, нефтяной и золотой El Petro - чистой воды пиар-ход и попытка привлечь хоть каких-то денег в страну. И совсем непонятно, что потом с этими деньгами произойдет. То, что объем продаж "петро" уже достиг 735 миллионов долларов, тоже не сильно повлияет на экономику Венесуэлы: даже при упавшем в 2016 году ВВП до 215 миллиардов долларов, сумма и в один миллиард долларов не исправит ситуацию", - заявил директор по развитию Armenian Blockchain Forum Алексей Горулев.

"По поводу реальной обеспеченности "петро" можно спорить долго: Модуро заявил о том, что El Petro подкреплен еще не добытой нефтью, так что про золотой "петро" я ожидаю заявления в стиле: "Это революционная супер-валюта, подкрепленная золотом из вон той шахты - кто хочет, может прийти и добыть", - добавил он.

Аналогичного мнения придерживается и член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин.

"Подобный "конвейер" по выпуску, который разворачивает Венесуэла, безусловно, привлекает много внимания, но еще больше он вызывает вопросов. Формально классический венесуэльский боливар также обеспечен всеми природными запасами. Тем не менее, это не мешает ему находиться в пике бесконечной девальвации. Безусловно, новый, цифровой формат валюты, дает новые возможности, но не стоит их переоценивать", - сообщил он.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук предположил, что запланированный выпуск второй криптовалюты может быть связан с не слишком удачным размещением нефтяного "петро".

"Власти говорят о привлечении 735 миллионов долларов, но никаких подтверждений тому нет. Как и информации о том, кто из инвесторов принял участие в предварительных торгах (pre-sale). Запуск Венесуэлой новой криптовалюты также косвенно свидетельствует о том, что на "петро" не было достаточного спроса. Власти Венесуэлы отчаянно пытаются привлечь деньги, но плачевное состояние экономики отпугивает инвесторов. Спрос может быть разве что со стороны соседних стран Латинской Америки в обмен на политические договоренности или преференции", - полагает он.

"Мы не ожидаем спроса широкого круга инвесторов на золотой "петро". Курс национальной валюты Венесуэлы – боливара - в прошлом году обвалился в сотни раз, инфляция составила 2600% при непосредственном участии властей страны. Раз так, похожая судьба может ждать и El Petro", - пояснил эксперт свою точку зрения.

Сарматов, в свою очередь, указал на технические несовершенства национальной криптовалюты Венесуэлы. "Согласно White Paper (документ для инвесторов, в котором указаны архитектура проекта, его плюсы и риски El Petro - ред.), "петро" будет функционировать на основе блокчейна NEM, который использует консенсус POI (подтверждение важности – ред.), а 30% средств, привлеченных с помощью эмиссии "петро", будут направлены на развитие необходимой цифровой инфраструктуры валюты. ... Каким образом технически валюта будет обеспечена ресурсами из White Paper не ясно", - сообщил он.

"Судя по тому, что на официальном сайте криптовалюты, инструкции для покупателей есть только на испанском и даже не переведены на английский, можно предположить, что правительство Венесуэлы просто постарается принудительными мерами склонить свих граждан к использованию "петро" вместо биткоина внутри страны и не рассчитывает на большой интерес со стороны иностранных инвесторов", - добавил Сарматов.

Эксперт полагает, что финансово-экономический и политический кризис в Венесуэле разрешить выпуском криптовалюты, подкрепленной природными ресурсами, скорее всего, не получится. "Доверие инвесторов потеряно, доступные способы приобретения "петро" пока вызывают в основном критику профессионального сообщества, как на практике будет работать механизм криптовалюты, подкрепленной природными ресурсами, также непонятно. В целом такая логика вызывает сомнение", - указал он.

Старший юрист Nektorov, Saveliev and Partners Екатерина Знаменская указала, что по своей сути золотой и нефтяной "петро" являются деривативами. "Практически во всех странах мира существует законодательство, препятствующее или серьезно затрудняющее свободную торговлю деривативами среди непрофессиональных инвесторов. Если золотой "петро", как и нефтяной, выйдет на международный рынок (а в отношении нефтяного это прямо заявляется в White Paper), то не совсем понятно, как власти Венесуэлы будут решать вопрос с законодательными ограничениями других стран, накладываемыми на оборот деривативов", - отметила она.