Рост мировой экономики поддерживает ралли цен на сырьевые товары

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Один из основных индексов сырьевого рынка S&P GSCI в понедельник завершил ростом уже 10-ю сессию подряд. Это выступает дополнительным признаком того, что инвесторы больше не уделяют большого внимания недавней волатильности и вновь вкладывают средства в рискованные активы, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Индекс S&P GSCI, который отслеживает цены 24 сырьевых товаров, с прошлого лета двигается в одном направлении с фондовыми рынками, так как инвестменеджеры стремятся заработать на ускорении роста мировой экономики. Так, индекс с минимума 9 февраля увеличился на 5,9%, так как цены на одни из наиболее активно торгуемых сырьевых товаров (таких как нефть и медь) выросли после падения, которое ранее в этом месяце наблюдалось параллельно со снижением на фондовых площадках.

Сырьевые товары получают поддержку от более сильного роста экономики, так как они используются при строительстве разных сооружений, таких как жилые и офисные здания, а также при производстве автомобилей и смартфонов. Усиление промышленной активности, низкая безработица и активные морские коммуникации обычно поддерживают спрос на бензин и другие сырьевые товары, позитивно отражаясь на их ценах.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в текущем и следующем году вырастет самыми быстрыми темпами с 2011 года. Это заставляет некоторых инвесторов ожидать продолжения ралли цен на сырье, которое началось прошлым летом. Также как и в случае с фондовым рынком, ряд аналитиков полагает, что фундаментальные факторы в пользу инвестиций в сырье перевешивают возможные опасения относительно более высоких процентных ставок.

“Макроэкономические факторы для инвестиций сейчас одни из самых лучших, которые я когда-либо наблюдал”, - сказал Майк Муллани из Boston Partners, где нарастили позиции в акциях нефтегазового и сырьевого сектора. “Это приводит к более благоприятным по сравнению с рынком в целом перспективам некоторых секторов, связанных с сырьевыми товарами”, - добавил он.

В отличие от активов фондового рынка сырьевые товары все еще сравнительно дешевы. Цены на нефть на 56% ниже исторических максимумов, достигнутых в 2008 году, тогда как золото и медь снизились на 30% и 31% соответственно с рекордных максимумов, зафиксированных в 2011 году.

В последние месяцы фондовые индексы и цены на сырьевые товары проявляли прямую корреляцию, и недавний отскок сырьевых товаров происходил на фоне восстановления индекса S&P 500, который с момента входа на территорию коррекции 8 февраля отвоевал 68% своих потерь.

Таким образом, ралли сырьевых товаров представляется зависимым от склонности инвесторов к риску и динамики фондового рынка, считают некоторые аналитики.

По мнению некоторых аналитиков, более рискованные активы, вероятно, начнут снижаться в цене, поскольку центральные банки по всему миру сворачивают смягчающую денежно-кредитную политику. Более высокие процентные ставки могут сделать сырьевые товары менее привлекательными по сравнению с приносящими процентный доход активами, такими как казначейские облигации США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла четырехлетних максимумов и приблизилась к 3%. На закрытии понедельника доходность составила 2,862%.

Другие считают, что замедление роста экономики Китая - крупнейшего потребителя сырьевых товаров в мире - и факторы, связанные с предложением, продолжат довлеть над товарно-сырьевыми рынками.

По мнению Джона Лафорджа из Wells Fargo, сырьевые товары стали слишком зависимыми от временных факторов, которые прерывали добычу или производство: например, протесты в Иране или забастовки рабочих в Чили и Перу. Цены на сырьевые товары по-прежнему очень далеки от своих максимумов, и даже при недавнем их росте Лафордж не ожидает, что этот тренд изменится в обратную сторону.

"Объем предложения по-прежнему слишком высок", - отметил Лафордж.

По словам других аналитиков, признаки усиления инфляции должны оказаться на руку сырьевым товарам. Многие инвесторы используют сырьевые товары в качестве инструментов хеджирования инфляционных рисков, считая сырьевые товары более надежными активами. Рост цен на сырьевые товары обычно связан с усилением инфляции, поскольку производство товаров дорожает.

Некоторые крупные компании, включая Ford Motor Co. и Procter & Gamble Co, уже связали рост цен на сырьевые товары со снижением прибыли или с ухудшением прогнозов по прибыли. В то время как устойчиво низкая инфляция удивляла экономистов последние несколько лет, недавние данные США по занятости свидетельствовали о самом крупном росте заработных плат с 2009 года.

Дуг Коэн из Athena Capital Advisors заявил, что его компания нарастила позиции клиентов по золоту и казначейским облигациям, защищенным от инфляции.

"Я думаю, что сейчас (усиление инфляции) вполне реально", - отметил он.

Наблюдается приток новых инвестиций в мировые товарно-сырьевые фонды. Объем активов под управлением в январе достиг около 530 млрд долларов, что на 13% выше по сравнению с предыдущим месяцем и является самым высоким уровнем за 4 года, согласно оценкам Citigroup. Анализ JPMorgan Chase свидетельствует о самом крупном за 10 лет увеличении открытых позиций по сырьевым товарам в январе.

"В настоящее время условия для инвестирования в сырьевые товары стали наиболее благоприятными с периода 2004-2008 года", - отметили аналитики Goldman Sachs.

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП К ЛЕНТАМ ПРАЙМ DOW JONES >>