РФ придется напрячься, чтобы выполнить "план Путина" по ВВП

МОСКВА, 1 Мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Одна из тем, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию – необходимость в ближайшие 10 лет увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. "Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить", - сказал глава государства.

На сегодняшний день, по данным Международного валютного фонда, Россия по уровню подушевого ВВП (8,6 тысяч долларов в год) находится на 72- м месте по соседству с Китаем, Суринамом и островным государством Сент-Люсия. Рост в 1,5 раза означает подъем показателя до 13 тысяч долларов в год, что поставит РФ в пятую десятку рейтинга рядом с Оманом, Чили и Польшей. Однако, по оценке экспертов, для этого необходимы темпы роста ВВП выше среднемировых – не 3% в год, а 4-5%. По итогам 2017 года ВВП РФ вырос на 1,5%, предварительно посчитали в Росстате. Президент поставил задачи новому правительству РФ, деньги в бюджете найдут

В целом, президент отметил, что будет требовать от правительства программу обеспечения темпов роста выше мировых, что выше 4 проц, и рекомендовал ЦБ работать на эффективный рост экономики.

СЛОЖНО, НО РЕАЛЬНО

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, обозначенная Путиным цель сложная, но достижимая. Ее нужно достигать, чтобы страна могла обеспечивать все социальные потребности, потребности развития инфраструктуры, обороноспособности, отметил министр.

С таким утверждением согласны и опрошенные "Прайм" эксперты. В ближайшие 10 лет ВВП РФ на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, что соответствует долгосрочной стратегической программе развития страны, отметил ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

"Безусловно, постановка такого рода задач важна для дальнейшего развития российского общества в целом, но их достижение требует дополнительных государственных мер, которые бы повлияли не только на саму структуру экономики, но и на институциональные составляющие социума", - указал он.

Важно осознавать, что для устойчивого развития необходимы существенные преобразования как в области экономики, так и социальной политики. Необходимо определить стратегические сектора, которые бы стали фундаментом отечественной экономики на ближайшие десятилетия, принимая во внимание развитие цифровой экономики, тенденции в области развития глобальных цепочек стоимости, охрану окружающей среды посредством развития безотходного производства и т.д. Развитие сопряжённых отраслей также важно для формирования независимой позиции страны с точки зрения взаимодействия с зарубежными партнерами. Имеется в виду политика импортозамещения, включая развитие агропромышленного сектора, фармакологии, машиностроения и т.д.

Принципиальным условием успешного развития экономики является поддержка малого бизнеса посредством выделения государственных субсидий, льготных кредитов, а также строительства различного рода технопарков, способствующих развитию предпринимательства по всей стране, добавил Гришин. Путин в послании ФС рассказал о технологической революции и новейшем оружии РФ

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА ЭКСПОРТ

В свою очередь, замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов полагает, что рост малого и среднего бизнеса, о котором говорил Путин – скорее не причина, а следствие повышения темпов роста ВВП. "По темпам роста производительности труда такие предприятия тоже являются малыми и средними. Обычно их число растет в экономике, находящейся на более высокой стадии развития, когда возникает потребность в продукции, производимой небольшими объемами по заказам крупных предприятий. Одним лишь финансированием и господдержкой малый и средний бизнес не развить, нужен гибкий спрос со стороны крупного бизнеса", - считает он.

Если посмотреть на мировой опыт, то многим странам удалось достичь значимых темпов роста подушевого ВВП благодаря увеличению в экономике доле экспорта и выхода на новые рынки с обрабатывающей продукцией. Это даст существенный приток валютной выручки. Для сравнения, в ВВП РФ доля обработки 12%, тогда как в Европе – порядка 20%, а в Китае6 – 35%. Поднять этот показатель до европейского уровня нам вполне по силам, но для этого необходима отмена санкций, чтобы наша продукция вышла на европейский рынок . Возможен и перенос ряда производств в РФ – после девальвации наши зарплаты ниже среднеевропейских, а транспортное плечо короче, чем в случае с Китаем. Но для этого необходимо налаживать инвестклимат, констатирует Миронов.

Это непросто, но и эффект для экономики и населения будет значимым. Достижение обозначенного главой государства уровня ВВП на душу населения приведет к увеличению благосостояния граждан, поскольку полученные доходы дадут дополнительные средства. "Вряд ли возможен 1,5-или двукратный рост зарплат – для этого все деньги должны идти населению. Теоретически можно представить и обратный сценарий, когда ВВП растет просто за счет увеличения экспорта продукции. Тогда все будет аккумулировано в виде прибыли компаний. Но, скорее всего, при сохранении инерционного сценария наиболее вероятен третий вариант, когда часть прибыли компании отправляют на инвестиции, а хотя бы 25% на рост зарплат", - сказал он.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Эксперты напоминают, что для повышения ВВП необходима совокупность факторов, не все из которых носят исключительно экономический и материальный характер. Кроме того, это задача не на один год, а на десятилетия, поскольку ряд мер могут дать быстрый эффект, а более глобальные потребуют долгой реализации, но и без них не обойтись. Например, назревает нерешенная проблема - повышение пенсионного возраста и выплата достойных пенсий. С одной стороны, важно организовать работу пожилого населения с использованием современных информационных технологий для получения дополнительного прибавочного продукта в экономике страны. С другой – возможность полноценно и продуктивно работать даст этим людям дополнительный источник доходов.

В долгосрочной перспективе даст результат и работа с населением – улучшение образования, здравоохранения, создание условий для гармоничного развития. По мнению ректора РЭУ им.Г.В.Плеханова, необходимо уделять внимание не только обучению сотрудников, но и формированию у них определенных моральных качеств. То же касается демографической проблемы, которая стоит довольно остро. Важно транслировать в общество моральные принципы с осознанием важности семьи как главной и первостепенной ячейки общества. Путин: РФ в ближайшие 10 лет должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

В конечном итоге, необходимо понять, что устойчивое развитие отечественной экономики является первостепенной внутренней задачей страны, решение которой зависит только от нас и нашей способности принимать продуманные, а не конъюнктурные решения, заключил Гришин.