Трамп провоцирует торговую войну с миром из-за стали

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Заявлением о введение ввозных пошлин на сталь (25%) и на алюминий (10%) президент США Дональд Трамп провоцирует торговую войну с другими странами, полагают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". О своей обеспокоенности данными мерами уже заявили в Евросоюзе, Канаде и России. ЕС и Канада даже готовы предпринять ответные меры, которые, по словам экспертов, подорвут конкурентоспособность промышленников из США.

Решение Трампа недальновидное, так как ограничительные меры против мировой торговли в конечном счете бьют по стране, которая их вводит, отмечают аналитики.

После выступления Трампа основные американские фондовые индексы показали снижение. Акции Boeing, Ford и General Motors отреагировали обвалом, так как новые пошлины могут привести к росту себестоимости продукции, и значит, потере конкурентных преимуществ.

Повсеместное недовольство

По обещанию Трампа, пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Минторг США, по информации "Коммерсанта", рекомендовал ввести либо пошлину 24% на все объемы стали, либо 53% для 12 стран (включая Россию и Китай), тот же сценарий и для алюминия – 7,7% для всех стран или 23,6% для 5 стран (включая Россию и Китай).

В ответ на выступление Трампа глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что Оттава примет ответные меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий (по данным американского Минторга, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в США).

Еврокомиссия также заявила, что в ближайшие дни предложит ответные меры. По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, желание США ввести пошлины на импорт стали и алюминия не помогут справиться с проблемами на этом рынке, решать их можно только сообща.

Кремль в свою очередь выразил обеспокоенность происходящей ситуацией и заявил, что анализирует положение, складывающееся сейчас в торговых отношениях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "эта мера, которая направлена против многих стран".

Неконкурентный протекционизм

Трамп давно объявлял о своей протекционистской политике, поэтому его решение по пошлинам не вызывает большого удивления, говорит начальник управления по анализу рынка акций "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко. Американский президент настроен защищать тяжелые добычные отрасли. "Это глупое решение, так как любые действия, которые ограничивают мировую торговлю, будут в конечном итоге бить и по стороне-ограничителю", - рассуждает он.

По мнению Чуйко, вместо того, чтобы сфокусироваться на секторах, где у США есть преимущества, они помогают секторам, где технологические преимущества у Штатов находятся на среднем и низком уровне. "Ситуация чревата тем, что может быть виток торговых войн, потому что такие односторонние выходы из торговых отношений никогда не остаются без ответа, за этим последуют дальнейшие ответные действия со стороны партнеров США", - говорит он, не исключая, что страны, которые пострадают от этого, могут ввести ограничения на экспорт товаров из США.

Основными экспортерами стали и алюминия в США являются Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика и Россия, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Китай занимает 11 строчку по объемам, Германия и Япония также входят в десятку крупнейших поставщиков благодаря специализированным маркам стали, которые далеко не всегда доступны от американских производителей. "Соответственно, наибольший урон от заградительных тарифов будет нанесен основным поставщикам", - объясняет эксперт.

По словам Кочеткова, размер заградительных тарифов является достаточно существенным, поскольку маржа прибыльности по данным позициям существенно ниже. "На рынке существенная разница заметна уже при 3-5% отличия в цене", - поясняет он.

Не рой другому яму

Пошлины позитивны для локальных американских игроков и должны транслироваться в рост цен и негативны для рынка стали за пределами США, говорят аналитики "Атона". "Объемы, ранее поставляемые в США, будут перенаправлены в другие страны, повышая конкуренцию и оказывая давление на цены", - отмечают они, уточняя, что США - крупный потребитель с чистым импортом стали 21,7 миллиона тонн и алюминия – 2,4 миллиона тонн (2016 год). В целом ситуация негативна для всей стальной отрасли, считают в "Атоне".

Для России, на которую приходится 12,5% импорта алюминия, новые пошлины вряд ли можно назвать позитивными, но планы правительства по развитию инфраструктуры и промышленного производства могут стать хорошей компенсацией потери доли на американском рынке, считает Кочетков.

"Соответственно, пока отечественная экономика будет предлагать определенный объем потребления, у российских металлургов проблем не будет. К тому же основным партнером для РФ является Европа, Китай и страны СНГ", - говорит он. Благодаря меньшим затратам на рабочую силу и более низкую стоимость энергии российский метал имеет определенный запас прочности перед такими тарифами, считает эксперт.

По мнению Чуйко, на российских производителей, скорее всего, введение пошлин не окажет сильного влияния. "Можно перераспределить потоки. "Русал" поставляет около 10% алюминия в Штаты. Это не такая большая цифра. Что касается сталелитейных компаний, "Северсталь" поставляет 300 тысяч тонн финальной стали в год, они могут легко эти объемы перераспределить, Evraz и Липецкий завод (НЛМК) поставляют по 500 тысяч и 1,5 миллиона тонн в год", - перечисляет он.

При этом Evraz и НЛМК поставляют в отличие от "Северстали" не готовую продукцию, а полуфабрикаты (слябы) для переработки в США. "Маржа переработки сохранится, поэтому эти компании, скорее всего, останутся там, а "Северсталь" может уйти с этого рынка", - отмечает Чуйко.

Введение заградительных пошлин может не только принести дополнительные преимущества для американских металлургов, но и стать источником проблем для прочих производителей, замечает Кочетков. "В частности, акции Boeing, Ford и General Motors отреагировали на новости обвалом, так как новые пошлины могут привести к росту себестоимости продукции, а, соответственно, потери конкурентных преимуществ", - говорит он.

Самым большим риском данного процесса является то, что стороны не ограничатся одной лишь металлургией, и торговая война начнет охватывать другие отрасли промышленного экспорта. "Соответственно, могут начать снижаться объемы международной торговли, что приведет к спаду экономики как в самих США, так и в других регионах", - говорит эксперт.

Одним из постулатов капитализма является географическое разделение труда. "Соответственно, если США забывают об этом, то они также могут столкнуться с протекционизмом при попытках торговли на других рынках. Кстати, в этой связи можно вспомнить и то, что США постоянно теряют долю на рынке продовольствия в РФ", - резюмирует Кочетков.