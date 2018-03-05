Новые пошлины США меняют ситуацию на рынке металлов

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Новые пошлины на импорт стали и алюминия в США, вероятно, продолжат содействовать росту цен на внутреннем рынке металлов, которые и так демонстрировали позитивную динамику, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Рост мировых цен на металлы и действие в США ряда импортных пошлин не способствуют ввозу металлов в эту страну. Одновременно рост национальной экономики и нефтегазовой отрасли поддерживают спрос на внутреннем рынке.

Тарифы на уровне 25% для импорта стали и 10% для импорта алюминия, которые президент Дональд Трамп намерен ввести уже на этой неделе, могут привести к дальнейшему росту цен на рынке США. В минувший четверг президент США встречался с лидерами сталелитейной и алюминиевой отраслей, однако публично он так и не сообщил о дополнительных деталях ожидаемых мер.

Как ожидают руководители и эксперты металлургической отрасли, реакция рынков стали и алюминия на ввод новых тарифов будет различной.

Резкий рост цен на сталь побудит производителей запустить некоторые ранее приостановленные доменные печи в США, считает Курт Вудворт из Credit Suisse. "Как мы полагаем, в краткосрочной перспективе цены могут существенно вырасти", – добавляет эксперт.

Хотя цены на алюминий также, вероятно, вырастут, реакция американских производителей первичного алюминия, возможно, будет более осторожной. Выпуск первичного алюминия в США падал несколько десятилетий, поскольку рост затрат на электроэнергию увеличивал издержки. В прошлом году американские алюминиевые заводы произвели лишь 741 000 тонн первичного металла, тогда как импорт составил 4,9 млн тонн.

"Мы не думаем, что этого (новых пошлин) будет достаточно, чтобы внутреннее производство существенно увеличилось", – считает Мэтт Эбауд, руководитель североамериканского подразделения норвежской Norsk Hydro ASA. Эта компания располагает заводами в США, которые перерабатывают алюминиевый лом и первичный алюминий, поступающие от зарубежных предприятий.

Между тем тейдеры запасают алюминий на складах в США в ожидании ввода новых пошлин. Согласно Harbor Aluminum Intelligence, в настоящее время в хранилищах США находится рекордный объем алюминия – 2,3 млн тонн.

Аналитики ожидают, что импортные пошлины на алюминий в основном отразятся на премии за доставку, которую потребители оплачивают помимо цены самого металла. В последнее время цена на этот металл довольно стабильна и составляет примерно 2100 долларов за тонну. Премия за доставку выросла примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составляет 14,5 цента за фунт. В Harbor Aluminum прогнозируют, что после введения пошлин эта премия может достичь 19 центов за фунт.

В четверг в Century Aluminum Co. заявили, что увеличат производство на алюминиевом заводе в штате Кентукки более чем в два раза, до 250 000 тонн металла в год, на ожиданиях относительно повышения цен после введения импортных пошлин. В компании также отметили, что запуск ранее неиспользовавшихся электролитических агрегатов позволит увеличить штат сотрудников предприятия вдвое, до 600 человек.

Согласно прогнозам Майкла Блесса из Century, в ближайшие месяцы может быть возобновлена работа мощностей по производству алюминия в США объемом 1 млн тонн. “Мы считаем, что введение пошлин достигнет своих целей”, – добавляет Блесс.

Производители стали также заявили о намерении увеличить объемы производства. В течение многих лет США были вынуждены наращивать импорт стали, так как избыток предложения на мировом рынке оказывал понижательное давление на цены и вынуждал производителей внутри страны закрывать сталелитейные заводы. В прошлом году более четверти от общей потребности США в этом металле приходилось на импорт.

Джон Ферриола из Nucor Corp. заявил, что теперь доля импортной стали в США может снизиться до 12%, так как компании, в том числе и Nucor Corp., будут расширять производство или же увеличивать загруженность имеющихся мощностей.

"Это окажет позитивное влияние на перспективы нашего роста", - отметил он.

Маркерная цена горячекатаных стальных рулонов превышает 770 долларов за тонну, что на 32% выше достигнутого в октябре минимума. Спот-цена на этот тип стали, который широко используется в обрабатывающей промышленности, превышает 800 долларов за тонну. Некоторые дистрибьюторы говорят, что в условиях дефицита металлообрабатывающие заводы лишь частично выполняют имеющиеся заказы.