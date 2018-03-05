S&P: ЦБ в 2018 г может направить до 1 трлн руб на докапитализацию санируемых банков

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2018 году может направить до 1 триллиона рублей на докапитализацию банков, которые находятся в процессе финансового оздоровления, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings(S&P).

"Мы не прогнозируем, что в 2018-2019 годах акционеры крупнейших российских банков окажут им существенную поддержку в форме капитала. В то же время мы ожидаем, что поддержка, предоставляемая Банком России проблемным финансовым организациям через Фонд консолидации банковского сектора, будет значительной в абсолютном выражении", - говорится в обзоре агентства.

"В 2017 году Банк России предоставил 456,2 миллиарда рублей на покрытие убытков ПАО Банк "ФК Открытие" и его дочерних структур. В 2018 году объем дополнительной поддержки банкам, которые находятся в процессе финансового оздоровления, может достичь еще 0,8-1,0 триллион рублей",- оценивает S&P.

Данная сумма включает ожидаемую поддержку банка "Траст", Промсвязьбанка PSBR, "Рост Банка" и Бинбанка. "Мы полагаем, что среди крупных государственных банков только АО "Россельхозбанк" может получить значительную поддержку в форме капитала в 2018-2019 годов",- отмечает агентство.

ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ

По мнению S&P, показатели капитализации большинства российских банков остаются слабыми по сравнению с банками, оперирующими в других странах, в том числе на развивающихся рынках.

Как отмечает агентство, для большинства 30-ти крупнейших российских банков, имеющих рейтинги S&P, оценка показателей капитализации и прибыльности остается негативным рейтинговым фактором.

"Размер дополнительного капитала, необходимого 30-ти крупнейшим российским банкам для того, чтобы наша оценка капитализации стала нейтральной для рейтингов этих банков, составляет около 1,5 триллиона рублей, или около 17% капитала всего банковского сектора по состоянию на 1 января 2018 года. Вместе с тем для того, чтобы средний уровень достаточности капитала крупнейших российских банков стал сопоставим со среднемировым уровнем, банкам требуется около 5,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре.

Агентство также прогнозирует, что спрос корпоративных клиентов на новые кредиты в 2018 году останется невысоким, а многие из 30-ти крупнейших банков будут продолжать ограничивать рост бизнеса в целях выполнения повышенных требований Basel III к запасу капитала. Темпы роста активов, вероятнее всего, останутся невысокими и составят около 3-5% в сегменте кредитования юридических лиц и 13-15% в сегменте кредитования физических лиц.

Банки будут продолжать адаптироваться к снижению процентных ставок в России, а их показатели чистой процентной маржи постепенно снизятся примерно до 4% в ближайшие два года.

"Тем не менее мы прогнозируем, что среди 30-ти крупнейших банков число финансовых организаций, способных поддерживать свои показатели капитализации за счет прибыли, будет больше, чем в последние два года. Мы полагаем, что в большинстве случаев поддержка капитала крупнейших банков будет ограниченной по сравнению со средствами, предоставленными ЦБ РФ финансовым организациям, проходящим процедуру финансового оздоровления", - пишет агентство.